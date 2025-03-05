Військові та цивільні: у реєстрі близько 16 тис. ДНК-профілі не впізнаних тіл

У електронному реєстрі наразі міститься понад 160 тис. ДНК-профілів. З них близько 16 тис. - це ДНК-профілі не впізнаних тіл. Мова, як про військових, так й про цивільних.

Про це повідомив заступник директора ДНДЕКЦ МВС України Руслан Аббасов під час презентації документального фільму "Повернення. Герої на щиті", передає УНН.

Всі ДНК-профілі надходять електронним зв'язком фактично від усіх експертних установ та відомств. На сьогодні цей процес щодо підключення з інших відомств ще триває оскільки реєстр почав працювати в умовах повномасштабного вторгнення з 2023 року. На сьогодні його чисельність становить понад 160 тис. ДНК-профілів. З них категорії, які сьогодні обговорюються, це ДНК-профілі не впізнаних тіл - близько 16 тис. й понад 94. тис. ДНК-профілі близьких та рідних, які шукають безвісти зниклих за особливих обставин