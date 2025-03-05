Військові та цивільні: у реєстрі близько 16 тис. ДНК-профілі не впізнаних тіл

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35231 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 58017 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 60438 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 64839 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 76310 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 60963 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59033 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 126572 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82860 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 231986 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
72%
Популярнi новини

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 14168 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 13421 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 12612 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 15431 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 25329 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 94927 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 126572 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 231986 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 407904 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399596 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 15520 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23608 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24436 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26336 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76679 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Військові та цивільні: у реєстрі близько 16 тис. ДНК-профілі не впізнаних тіл

Київ • УНН

 • 22721 перегляди

У реєстрі МВС міститься понад 160 тисяч ДНК-профілів, з яких 16 тисяч - не впізнані тіла військових та цивільних. 10,5 тисяч профілів мають попередній збіг для можливої ідентифікації.

Військові та цивільні: у реєстрі близько 16 тис. ДНК-профілі не впізнаних тіл

У електронному реєстрі наразі міститься понад 160 тис. ДНК-профілів. З них близько 16 тис. - це ДНК-профілі не впізнаних тіл. Мова, як про військових, так й про цивільних.

Про це повідомив заступник директора ДНДЕКЦ МВС України Руслан Аббасов під час презентації документального фільму "Повернення. Герої на щиті", передає УНН.

Всі ДНК-профілі надходять електронним зв'язком фактично від усіх експертних установ та відомств. На сьогодні цей процес щодо підключення з інших відомств ще триває оскільки реєстр почав працювати в умовах повномасштабного вторгнення з 2023 року. На сьогодні його чисельність становить понад 160 тис. ДНК-профілів. З них категорії, які сьогодні обговорюються, це ДНК-профілі не впізнаних тіл - близько 16 тис. й понад 94. тис. ДНК-профілі близьких та рідних, які шукають безвісти зниклих за особливих обставин

- розповів Аббасов.

За його словами, серед близько 16 тис. ДНК-профілі не впізнаних тіл 10,5 тис. мають попередній збіг.

Щодо 16 тис., які знаходяться в електронному реєстрі, то серед них 10,5 тис. мають попередній збіг. Тобто це не означає, що 16. тис. ДНК-профілів невпізнаних тіл неможливо ідентифікувати. Процес ідентифікації тривалий. В цю цифру близько 16 тис. та в 10,5 тис. входять військові та цивільні

- пояснив Аббасов. 

Довідка

База ДНК-профілів загиблих бійців і людей, чиї родичі зникли безвісти в районі бойових дій, формується й зберігається в Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі (ДНДЕКЦ). Ця установа є головним підрозділом Експертної служби МВС в Україні.

Доповнення

Наразі 62 948 людей в Україні вважаються зниклими безвісті за особливих обставин. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Міністерство внутрішніх справ України
Україна
Brent
$65.34
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,646.46