Військові та цивільні: у реєстрі близько 16 тис. ДНК-профілі не впізнаних тіл
Київ • УНН
У реєстрі МВС міститься понад 160 тисяч ДНК-профілів, з яких 16 тисяч - не впізнані тіла військових та цивільних. 10,5 тисяч профілів мають попередній збіг для можливої ідентифікації.
У електронному реєстрі наразі міститься понад 160 тис. ДНК-профілів. З них близько 16 тис. - це ДНК-профілі не впізнаних тіл. Мова, як про військових, так й про цивільних.
Про це повідомив заступник директора ДНДЕКЦ МВС України Руслан Аббасов під час презентації документального фільму "Повернення. Герої на щиті", передає УНН.
Всі ДНК-профілі надходять електронним зв'язком фактично від усіх експертних установ та відомств. На сьогодні цей процес щодо підключення з інших відомств ще триває оскільки реєстр почав працювати в умовах повномасштабного вторгнення з 2023 року. На сьогодні його чисельність становить понад 160 тис. ДНК-профілів. З них категорії, які сьогодні обговорюються, це ДНК-профілі не впізнаних тіл - близько 16 тис. й понад 94. тис. ДНК-профілі близьких та рідних, які шукають безвісти зниклих за особливих обставин
За його словами, серед близько 16 тис. ДНК-профілі не впізнаних тіл 10,5 тис. мають попередній збіг.
Щодо 16 тис., які знаходяться в електронному реєстрі, то серед них 10,5 тис. мають попередній збіг. Тобто це не означає, що 16. тис. ДНК-профілів невпізнаних тіл неможливо ідентифікувати. Процес ідентифікації тривалий. В цю цифру близько 16 тис. та в 10,5 тис. входять військові та цивільні
Довідка
База ДНК-профілів загиблих бійців і людей, чиї родичі зникли безвісти в районі бойових дій, формується й зберігається в Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі (ДНДЕКЦ). Ця установа є головним підрозділом Експертної служби МВС в Україні.
Доповнення
Наразі 62 948 людей в Україні вважаються зниклими безвісті за особливих обставин.