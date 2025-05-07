У Польщі до 10 травня прийматимуть заявки на збір ДНК в українців, чиї рідні зникли безвісти внаслідок війни рф
Київ • УНН
До 10 травня триває приймання заявок на збір ДНК в українців у Польщі, родичі яких зникли безвісти. Збір зразків пройде у Варшаві, Лодзі та Вроцлаві.
До 10 травня поточного року триває приймання заявок на збір зразків ДНК в українців у Польщі, чиї родичі зникли безвісти внаслідок російської війни в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова.
Деталі
За його словами, кампанію зі збору референтних (ДНК) зразків у Польщі проводитиме Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (ІСМР).
Відбір зразків проведуть:
- у Варшаві - 12 травня 2025 (понеділок);
- у Лодзі - 13 травня 2025 (вівторок);
- у Вроцлаві - 14 травня 2025 (середа).
Якщо у вашій родині є особа, що зникла безвісти у зв’язку з військовою агресією російської федерації в Україні, ви можете надати свої референтні (ДНК) зразки МКЗБ (Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти)
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Для запису на відбір ДНК зразків треба залишити інформацію про особу, яка зникла безвісти, за посиланням. Або надати відповідну інформацію за телефоном МКЗБ в Україні +38(068)791-00-00 (доступні також месенджери Telegram, Viber, Whatsapp).
Нагадаємо
В Україні запустили загальнонаціональну кампанію зі створення єдиної національної ДНК-бази даних родичів зниклих дітей.