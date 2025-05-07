У Польщі до 10 травня прийматимуть заявки на збір ДНК в українців, чиї рідні зникли безвісти внаслідок війни рф

До 10 травня поточного року триває приймання заявок на збір зразків ДНК в українців у Польщі, чиї родичі зникли безвісти внаслідок російської війни в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова.

За його словами, кампанію зі збору референтних (ДНК) зразків у Польщі проводитиме Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (ІСМР).

Відбір зразків проведуть:

Якщо у вашій родині є особа, що зникла безвісти у зв’язку з військовою агресією російської федерації в Україні, ви можете надати свої референтні (ДНК) зразки МКЗБ (Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти)