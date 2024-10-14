Сборная Украины объявила заявку на матч против Чехии в Лиге наций
Киев • УНН
Во Вроцлаве состоится матч 4-го тура Лиги наций между Украиной и Чехией. Обнародован список из 22 игроков сборной Украины, которые попали в заявку на игру.
Обнародован список из 22 игроков сборной Украины по футболу, которые попали в заявку на матч 4-го тура Лиги наций между Украиной и Чехией, пишет УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Сегодня в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" состоится матч 4-го тура Лиги наций-2024/2025 в группе В1 Украина - Чехия (начало встречи - в 21:45 по киевскому времени).
Объявлена заявка сборной Украины на матч против Чехии (по номерам):
1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Алексанр Сваток, 6. Тарас Степаненко, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Иван Калюжный, 16. Александр Назаренко, 17. Владислав Ванат, 18. Александр Тымчик, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Дмитрий Крыськив, 22. Николай Матвиенко.
Из тех футболистов, которые находятся во Вроцлаве, в заявку не попали Валерий Бондарь и Владислав Кабаев.
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