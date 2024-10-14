Збірна України оголосила заявку на матч проти Чехії в Лізі націй
Київ • УНН
У Вроцлаві відбудеться матч 4-го туру Ліги націй між Україною та Чехією. Оприлюднено список із 22 гравців збірної України, які потрапили до заявки на гру.
Оприлюднено список із 22 гравців збірної України з футболу, які потрапили до заявки на матч 4-го туру Ліги націй між Україною та Чехією, пише УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
Сьогодні в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" відбудеться матч 4-го туру Ліги націй-2024/2025 у групі В1 Україна - Чехія (початок зустрічі - о 21:45 за київським часом).
Оголошено заявку збірної України на матч проти Чехії (за номерами):
1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 5. Олексанр Сваток, 6. Тарас Степаненко, 7. Михайло Мудрик, 8. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Іван Калюжний, 16. Олександр Назаренко, 17. Владислав Ванат, 18. Олександр Тимчик, 19. Олексій Гуцуляк, 20. Олександр Зубков, 21. Дмитро Криськів, 22. Микола Матвієнко.
Із тих футболістів, які перебувають у Вроцлаві, до заявки не потрапили Валерій Бондар та Владислав Кабаєв.
Футбол: Довбик пропустив тренування збірної України перед матчем з Чехією14.10.24, 08:37 • 14313 переглядiв