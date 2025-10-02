Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
Киев • УНН
Граждане Украины за границей могут сдать ДНК-образцы для идентификации пропавших без вести родственников в подразделениях ГП "Документ" в семи странах. Процедура включает подачу заявления и отбор биологического материала для молекулярно-генетической экспертизы.
Украинцы, находящиеся за границей, могут сдать образцы ДНК для идентификации пропавших без вести родственников в подразделениях ГП "Документ" в семи странах мира. Что для этого нужно и в каких городах можно сдать образцы, сообщили в Управлении по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Министерства внутренних дел в ответ на запрос УНН.
Подробности
Как сообщили в Управлении, с мая 2024 года действует меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственным предприятием "Документ", входящим в сферу управления Государственной миграционной службы Украины, Национальной полицией Украины и Международной комиссией по вопросам пропавших без вести (МКЗБ).
Цель этого партнерства – упростить коммуникацию и помочь гражданам Украины, находящимся за границей, реализовать свое право на обращение в компетентные органы для розыска родных, пропавших без вести в результате войны и на оккупированных территориях. В рамках совместного сотрудничества реализован проект отбора биологических образцов за границей. Это дает возможность гражданам Украины сдать свои ДНК-образцы для проведения идентификации по делам о лицах, пропавших без вести при особых обстоятельствах
Около 42 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести17.07.24, 10:27 • 28619 просмотров
Процедура сдачи ДНК-образца заключается в следующем: гражданин прибывает в один из филиалов (подразделений) ГП "Документ" за границей, составляет заявление о розыске без вести пропавшего лица в Украине (бланк заявления предоставляет сотрудник филиала), подписывает заявление об отборе биологического материала и предоставлении согласия на обработку персональных данных, и с помощью сотрудника филиала сдает биологический материал (буккальный эпителий), который надлежащим образом упаковывается и вместе с заявлениями направляется в Украину, где по нему назначается молекулярно-генетическая экспертиза.
ДНК-образец можно сдать в семи странах за границей:
- Испания: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2; Валенсия, Av. de Pius XII, 2, local 117, Campanar; Барселона, Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans;
- Италия: Милан, Via Eugenio Curiel, 25, Rozzano;
- Германия: Берлин, Am Treptower Park 14; Кёльн, Händelstraße 25-29; Мюнхен, Heinrich-Wieland-Straße 5;
- Болгария: Варна, бул. “Владислав Варненчик” 186;
- Чехия: Прага, Michelská, 1552/58;
- Польша: Краков, Pawia 5, 31-154 Kraków; Гданьск, Aleja Grunwaldzka, 415; Вроцлав, plac Grunwaldzki 22, 50-363; Варшава, Al. Jerozolimskie, 179;
- Словакия: Братислава, Prievozská 5434/6A.
Кабмин обновил правила выплат семьям военных, пропавших без вести, попавших в плен или погибших15.04.25, 13:19 • 7820 просмотров
Заявление о розыске без вести пропавшего лица рассматривается в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и по нему принимается одно из решений:
- сведения о пропаже лица вносятся в Единый реестр досудебных расследований (если такого производства еще не было начато);
- заявление приобщается к уголовному производству, уже начатому по факту пропажи лица.
Если в семье есть лицо, пропавшее без вести из-за агрессии РФ, можно сдать ДНК-образцы также непосредственно через МКЗБ
Чтобы подать заявление через МКЗБ необходимо:
- Заполнить форму по ссылке: https://oic.icmp.int/index.php?w=mp_reg&l=uk;
- или предоставить информацию по телефону +38 (068) 791-00-00 (доступны мессенджеры Telegram, Viber, WhatsApp).
Каждый сданный образец помогает ускорить идентификацию и предоставить семьям ответ на вопрос о судьбе близких
В Украине создают национальную ДНК-базу данных родственников пропавших детей05.05.25, 18:04 • 9209 просмотров