Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь

Українці, які перебувають за кордоном, можуть здати ДНК-зразки для ідентифікації зниклих безвісти рідних у підрозділах ДП "Документ" у семи країнах світу. Що для цього потрібно та в яких містах можна здати зразки повідомили в Управлінні з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ у відповідь на запит УНН.

Як повідомили в Управлінні, з травня 2024 року діє меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Державним підприємством "Документ", що входить до сфери управління Державної міграційної служби України, Національною поліцією України та Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти (МКЗБ).

Мета цього партнерства спростити комунікацію та допомогти громадянам України, які перебувають за кордоном, реалізувати своє право на звернення до компетентних органів для розшуку рідних, зниклих безвісти внаслідок війни та на окупованих територіях. В рамках спільної співпраці реалізовано проєкт відбору біологічних зразків за кордоном. Це дає можливість громадянам України здати свої ДНК-зразки для проведення ідентифікації у справах щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Процедура здачі ДНК-зразка полягає у наступному: громадянин прибуває до однієї з філій (підрозділів) ДП "Документ" за кордоном, складає заяву про розшук безвісти зниклої особи в Україні (бланк заяви надає співробітник філії), підписує заяву про відбір біологічного матеріалу та надання згоди на обробку персональних даних, і за допомоги співробітника філії здає біологічних матеріал (букальний епітелій), який належно упаковується та разом із заявами направлятиметься в Україну, де за ним призначається молекулярно-генетична експертиза.

Заява про розшук безвісти зниклої особи розглядається відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства та за нею приймається одне із рішень:

