Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь

Київ • УНН

 • 5936 перегляди

Громадяни України за кордоном можуть здати ДНК-зразки для ідентифікації зниклих безвісти родичів у підрозділах ДП "Документ" у семи країнах. Процедура включає подачу заяви та відбір біологічного матеріалу для молекулярно-генетичної експертизи.

Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь

Українці, які перебувають за кордоном, можуть здати ДНК-зразки для ідентифікації зниклих безвісти рідних у підрозділах ДП "Документ" у семи країнах світу. Що для цього потрібно та в яких містах можна здати зразки повідомили в Управлінні з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ у відповідь на запит УНН

Деталі 

Як повідомили в Управлінні, з травня 2024 року діє меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Державним підприємством "Документ", що входить до сфери управління Державної міграційної служби України, Національною поліцією України та Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти (МКЗБ). 

Мета цього партнерства спростити комунікацію та допомогти громадянам України, які перебувають за кордоном, реалізувати своє право на звернення до компетентних органів для розшуку рідних, зниклих безвісти внаслідок війни та на окупованих територіях. В рамках спільної співпраці реалізовано проєкт відбору біологічних зразків за кордоном. Це дає можливість громадянам України здати свої ДНК-зразки для проведення ідентифікації у справах щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

- йдеться у відповіді Управління. 

Близько 42 тис. українців внесені до реєстру зниклих безвісти17.07.24, 10:27 • 28619 переглядiв

Процедура здачі ДНК-зразка полягає у наступному: громадянин прибуває до однієї з філій (підрозділів) ДП "Документ" за кордоном, складає заяву про розшук безвісти зниклої особи в Україні (бланк заяви надає співробітник філії), підписує заяву про відбір біологічного матеріалу та надання згоди на обробку персональних даних, і за допомоги співробітника філії здає біологічних матеріал (букальний епітелій), який належно упаковується та разом із заявами направлятиметься в Україну, де за ним призначається молекулярно-генетична експертиза.

ДНК-зразок можна здати у семи країнах за кордоном: 

  • Іспанія: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2; Валенсія, Av. de Pius XII, 2, local 117, Campanar; Барселона, Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans;
    • Італія: Мілан, Via Eugenio Curiel, 25, Rozzano; 
      • Німеччина: Берлін, Am Treptower Park 14; Кельн, Händelstraße 25-29; Мюнхен, Heinrich-Wieland-Straße 5;
        • Болгарія: Варна, бул. “Владислав Варненчик” 186;
          • Чехія: Прага, Michelská, 1552/58;
            • Польща: Краків, Pawia 5, 31-154 Kraków; Гданськ, Aleja Grunwaldzka, 415; Вроцлав, plac Grunwaldzki 22, 50-363; Варшава, Al. Jerozolimskie, 179; 
              • Словаччина: Братислава, Prievozská 5434/6A. 

                Кабмін оновив правила виплат сім'ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули15.04.25, 13:19 • 7820 переглядiв

                Заява про розшук безвісти зниклої особи розглядається відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства та за нею приймається одне із рішень: 

                • відомості про зникнення особи вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань (якщо такого провадження ще не було розпочато); 
                  • заява долучається до кримінального провадження, вже розпочатого за фактом зникнення особи. 

                    Якщо у родині є особа, яка зникла безвісти через агресію рф, можна здати ДНК-зразки також безпосередньо через МКЗБ

                    - повідомили в Управлінні. 

                    Щоб подати заяву через МКЗБ необхідно: 

                    • Заповнити форму за посиланням: https://oic.icmp.int/index.php?w=mp_reg&l=uk;
                      • або надати інформацію за телефоном +38 (068) 791-00-00 (доступні месенджери Telegram, Viber, WhatsApp). 

                        Кожен зданий зразок допомагає прискорити ідентифікацію та надати родинам відповідь на запитання про долю близьких

                        - наголосили в Управлінні. 

                        В Україні створюють національну ДНК-базу даних родичів зниклих дітей05.05.25, 18:04 • 9209 переглядiв

                        Павло Башинський

