Кабмін оновив правила виплат сім'ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули
Київ • УНН
Уряд оновив правила виплат сім'ям військових, які зникли безвісти чи загинули. Тепер щомісячне грошове забезпечення отримуватиме особа, вказана військовим у розпорядженні.
Кабмін оновив правила виплат сім’ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram передає УНН.
Сьогодні уряд вніс зміни до двох постанов: №884 - про саму виплату та №550 - про особисте розпорядження військового. Відповідно до цих змін:
- грошове забезпечення щомісяця отримуватиме особа, яку вказав військовий у своєму розпорядженні;
- сума виплати буде розраховуватись з урахуванням індексації, змін у вислузі років та актуального грошового забезпечення.
Відповідну заяву, де військовий вказує, кому і що виплачувати, якщо з ним щось трапиться, необхідно буде надати із комплектом документів. У заяві обов'язково мають міститись:
- ПІБ і дані одержувача;
- обсяг виплат;
- підпис військового (засвідчується уповноваженою особою).
Визначено коло осіб, що мають право засвідчувати підпис військовослужбовця та строки його передачі до військової частини.
Розпорядження зберігається в особовій справі. Його можна замінити або скасувати, якщо є нове. Встановлено порядок написання нового особистого розпорядження та скасування попереднього.
Рішення про виплату або відмову у ній приймає командир частини. Чітко визначено, коли починаються та коли припиняються виплати, а також в яких випадках вони не здійснюються.
Кабмін провів кадрові зміни в агенствах та райдержадміністраціях Києва: хто втратив і хто отримав посаду11.04.25, 14:59 • 10132 перегляди