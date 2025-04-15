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Кабмін оновив правила виплат сім'ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули

Київ • УНН

 • 7546 перегляди

Уряд оновив правила виплат сім'ям військових, які зникли безвісти чи загинули. Тепер щомісячне грошове забезпечення отримуватиме особа, вказана військовим у розпорядженні.

Кабмін оновив правила виплат сім'ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули

Кабмін оновив правила виплат сім’ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram передає УНН.

Сьогодні уряд вніс зміни до двох постанов: №884 - про саму виплату та №550 - про особисте розпорядження військового. Відповідно до цих змін:

  • грошове забезпечення щомісяця отримуватиме особа, яку вказав військовий у своєму розпорядженні;
    • сума виплати буде розраховуватись з урахуванням індексації, змін у вислузі років та актуального грошового забезпечення.

      Відповідну заяву, де військовий вказує, кому і що виплачувати, якщо з ним щось трапиться, необхідно буде надати із комплектом документів. У заяві обов'язково мають міститись:

      • ПІБ і дані одержувача;
        • обсяг виплат;
          • підпис військового (засвідчується уповноваженою особою).

            Визначено коло осіб, що мають право засвідчувати підпис військовослужбовця та строки його передачі до військової частини.

            Розпорядження зберігається в особовій справі. Його можна замінити або скасувати, якщо є нове. Встановлено порядок написання нового особистого розпорядження та скасування попереднього.

            Рішення про виплату або відмову у ній приймає командир частини. Чітко визначено, коли починаються та коли припиняються виплати, а також в яких випадках вони не здійснюються.

            Кабмін провів кадрові зміни в агенствах та райдержадміністраціях Києва: хто втратив і хто отримав посаду11.04.25, 14:59 • 10132 перегляди

            Альона Уткіна

            Альона Уткіна

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