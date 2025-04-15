Кабмин обновил правила выплат семьям военных, пропавших без вести, попавших в плен или погибших
Киев • УНН
Правительство обновило правила выплат семьям военных, пропавших без вести или погибших. Теперь ежемесячное денежное обеспечение будет получать лицо, указанное военным в распоряжении.
Кабмин обновил правила выплат семьям военных, пропавших без вести, попавших в плен или погибших. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram передает УНН.
Сегодня правительство внесло изменения в два постановления: №884 - о самой выплате и №550 - о личном распоряжении военного. В соответствии с этими изменениями:
- денежное обеспечение ежемесячно будет получать лицо, которое указал военный в своем распоряжении;
- сумма выплаты будет рассчитываться с учетом индексации, изменений в выслуге лет и актуального денежного обеспечения.
Соответствующее заявление, где военный указывает, кому и что выплачивать, если с ним что-то случится, необходимо будет предоставить с комплектом документов. В заявлении обязательно должны содержаться:
- ФИО и данные получателя;
- объем выплат;
- подпись военного (заверяется уполномоченным лицом).
Определен круг лиц, имеющих право заверять подпись военнослужащего и сроки его передачи в воинскую часть.
Распоряжение хранится в личном деле. Его можно заменить или отменить, если есть новое. Установлен порядок написания нового личного распоряжения и отмены предыдущего.
Решение о выплате или отказе в ней принимает командир части. Четко определено, когда начинаются и когда прекращаются выплаты, а также в каких случаях они не осуществляются.
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