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Кабмин обновил правила выплат семьям военных, пропавших без вести, попавших в плен или погибших

Киев • УНН

 • 7514 просмотра

Правительство обновило правила выплат семьям военных, пропавших без вести или погибших. Теперь ежемесячное денежное обеспечение будет получать лицо, указанное военным в распоряжении.

Кабмин обновил правила выплат семьям военных, пропавших без вести, попавших в плен или погибших

Кабмин обновил правила выплат семьям военных, пропавших без вести, попавших в плен или погибших. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram передает УНН.

Сегодня правительство внесло изменения в два постановления: №884 - о самой выплате и №550 - о личном распоряжении военного. В соответствии с этими изменениями:

  • денежное обеспечение ежемесячно будет получать лицо, которое указал военный в своем распоряжении;
    • сумма выплаты будет рассчитываться с учетом индексации, изменений в выслуге лет и актуального денежного обеспечения.

      Соответствующее заявление, где военный указывает, кому и что выплачивать, если с ним что-то случится, необходимо будет предоставить с комплектом документов. В заявлении обязательно должны содержаться:

      • ФИО и данные получателя;
        • объем выплат;
          • подпись военного (заверяется уполномоченным лицом).

            Определен круг лиц, имеющих право заверять подпись военнослужащего и сроки его передачи в воинскую часть.

            Распоряжение хранится в личном деле. Его можно заменить или отменить, если есть новое. Установлен порядок написания нового личного распоряжения и отмены предыдущего.

            Решение о выплате или отказе в ней принимает командир части. Четко определено, когда начинаются и когда прекращаются выплаты, а также в каких случаях они не осуществляются.

            Кабмин провел кадровые изменения в агентствах и райгосадминистрациях Киева: кто потерял и кто получил должность11.04.25, 14:59 • 10127 просмотров

            Алена Уткина

            Алена Уткина

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