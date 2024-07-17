С момента запуска Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в него были добавлены сведения о более 51 тысяче человек. Сейчас до сих пор продолжается поиск примерно 42 тысяч человек.

Об этом сообщил начальник отдела Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД Украины Дмитрий Богатюк, во время брифинга, передает УНН.

Всего с момента работы реестра (Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах - ред.) в него были внесены сведения о более 51 тысяче человек, которые считались пропавшими без вести при особых обстоятельствах. На сегодняшний момент эта цифра содержит лиц, которые до сих пор находятся в розыске, то есть местонахождение и сведения о которых нам неизвестны - таких у нас около 42 тысяч на сегодняшний момент - отметил Дмитрий Богатюк.

По информации Богатюка, на данный момент установлены сведения о примерно 7 тысячах человек. В это количество входят около трех тысяч человек, чье местонахождение уже определено, из которых большинство составляют освобожденные военнопленные.

Также идентифицировано около четырех тысяч тел, преимущественно украинских защитников, которые ранее считались пропавшими без вести. Их идентификация проведена в рамках досудебных расследований и с помощью молекулярно-генетических экспертиз.

Напомним,

С начала года на "горячую линию" Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, поступило более 12 000 звонков, в среднем операторы обрабатывают почти 100 звонков в день.