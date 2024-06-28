Понад 12 тисяч звернень надійшли цьогоріч на "гарячу лінію" Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
Київ • УНН
З початку року на "гарячу лінію" Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, надійшло понад 12 000 дзвінків. У середньому оператори опрацьовують майже 100 дзвінків на день.
З початку року на "гарячу лінію" Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, надійшло понад 12 000 дзвінків, в середньому оператори обробляють майже 100 дзвінків на день. Про це повідомили у пресслужбі МВС України, передає УНН.
Деталі
Як повідомляєся, працівники секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, здійснили особистий прийом понад 2 700 громадян.
Через сервіс МВС "Єдине вікно для громадян" надійшло 3693 анкети про осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Контакти Секретаріату: Telegram-канал
Гаряча лінія: 1698
Доповнення
Станом на 18 квітня 2024 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин в Україні, міститься інформація про 37 301 зниклу особу.