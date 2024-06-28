С начала года на "горячую линию" Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, поступило более 12 000 звонков, в среднем операторы обрабатывают почти 100 звонков в день. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, работники секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, осуществили личный прием более 2 700 граждан.

Через сервис МВД "Единое окно для граждан" поступило 3693 анкеты о лицах, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Контакты Секретариата: Telegram-канал

Горячая линия: 1698

Дополнение



По состоянию на 18 апреля 2024 года в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в Украине, содержится информация о 37 301 пропавшем лице.

