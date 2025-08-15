Вандализм в отношении памятников в Польше: в МИД уточнили возраст задержанных украинцев

В Польше задержаны двое украинцев 2007 и 2008 годов рождения по подозрению в вандализме в отношении памятников. Они взяты под стражу на три месяца, а одного из них подозревают в размещении красно-черных флагов и надписей с "бандеровскими лозунгами" на зданиях и мемориалах жертв Волынской трагедии.