Вандализм в отношении памятников в Польше: в МИД уточнили возраст задержанных украинцев
Киев • УНН
В Польше задержаны двое украинцев 2007 и 2008 годов рождения по подозрению в вандализме в отношении памятников. Они взяты под стражу на три месяца, а одного из них подозревают в размещении красно-черных флагов и надписей с "бандеровскими лозунгами" на зданиях и мемориалах жертв Волынской трагедии.
В Польше задержаны по подозрению в вандализме в отношении памятников двое украинцев 2007 и 2008 годов рождения. Об этом журналистам сообщили в МИД Украины, передает УНН.
(Взяты под стражу - ред.) двое граждан - 2007 и 2008 годов рождения
Контекст
В Польше задержан 17-летний гражданин Украины по подозрению в размещении красно-черных флагов и надписей с так называемыми "бандеровскими лозунгами" на зданиях и мемориалах жертв Волынской трагедии.
TVN 24 сообщало, что на фото виден флаг Бандеры и надпись на украинском языке: "Слава УПА", которую задержанный установил на памятнике жертв Волынской трагедии в Домоставе.
В Канцелярии премьер-министра Дональда Туска отметили, что Агентство внутренней безопасности (ABW) арестовало молодого украинца, обвиняемого в диверсиях.
"Это не первый случай, когда россияне вербуют украинцев и белорусов для осуществления такой деятельности в Польше", - говорилось в сообщении.
Представитель министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский также прокомментировал данный инцидент и заявил, что 17-летний украинец размещал флаги Бандеры и лозунги, пропагандирующие нацистскую идеологию, на зданиях и памятниках.
"Он совершил свои действия во Вроцлаве, Варшаве и в городе Домостав, где на прошлой неделе 17-летний юноша осквернил памятник Волынской резни, нарисовав на нем флаг Бандеры и надпись "Слава УПА" на украинском языке. Арестованный парень сейчас находится под следствием. Производство по этому делу контролируется", - сообщал Добжинский.
Впоследствии в полиции Польши заявили о задержании двух украинцев из-за вандализма.
В МИД сообщали, что по предварительной информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемые в вандализме взяты под стражу сроком на три месяца.
