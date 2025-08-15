$41.450.06
19:11 • 414 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 5182 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 79760 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 126831 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 75038 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 125154 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 53349 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 79870 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 104891 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60627 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Вандализм в отношении памятников в Польше: в МИД уточнили возраст задержанных украинцев

Киев • УНН

 786 просмотра

В Польше задержаны двое украинцев 2007 и 2008 годов рождения по подозрению в вандализме в отношении памятников. Они взяты под стражу на три месяца, а одного из них подозревают в размещении красно-черных флагов и надписей с "бандеровскими лозунгами" на зданиях и мемориалах жертв Волынской трагедии.

Вандализм в отношении памятников в Польше: в МИД уточнили возраст задержанных украинцев

В Польше задержаны по подозрению в вандализме в отношении памятников двое украинцев 2007 и 2008 годов рождения. Об этом журналистам сообщили в МИД Украины, передает УНН.

(Взяты под стражу - ред.) двое граждан - 2007 и 2008 годов рождения 

- сообщили в МИД.

Контекст

В Польше задержан 17-летний гражданин Украины по подозрению в размещении красно-черных флагов и надписей с так называемыми "бандеровскими лозунгами" на зданиях и мемориалах жертв Волынской трагедии.

TVN 24 сообщало, что на фото виден флаг Бандеры и надпись на украинском языке: "Слава УПА", которую задержанный установил на памятнике жертв Волынской трагедии в Домоставе.

В Канцелярии премьер-министра Дональда Туска отметили, что Агентство внутренней безопасности (ABW) арестовало молодого украинца, обвиняемого в диверсиях.

"Это не первый случай, когда россияне вербуют украинцев и белорусов для осуществления такой деятельности в Польше", - говорилось в сообщении.

Представитель министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский также прокомментировал данный инцидент и заявил, что 17-летний украинец размещал флаги Бандеры и лозунги, пропагандирующие нацистскую идеологию, на зданиях и памятниках.

"Он совершил свои действия во Вроцлаве, Варшаве и в городе Домостав, где на прошлой неделе 17-летний юноша осквернил памятник Волынской резни, нарисовав на нем флаг Бандеры и надпись "Слава УПА" на украинском языке. Арестованный парень сейчас находится под следствием. Производство по этому делу контролируется", - сообщал Добжинский.

Впоследствии в полиции Польши заявили о задержании двух украинцев из-за вандализма.

В МИД сообщали, что по предварительной информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемые в вандализме взяты под стражу сроком на три месяца.

Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев13.08.25, 12:00 • 70409 просмотров

Беларусь
TVN24
Министерство иностранных дел Украины
Вроцлав
Варшава
Дональд Туск
Украина
Польша