Ексклюзив
08:34 • 5390 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50 • 36378 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 73363 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 36010 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 151302 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 180686 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 92048 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 92130 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 85315 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 186329 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Затриманого за вандалізм 17-річного українця у Польщі взято під варту на три місяці - МЗС

Київ • УНН

 • 404 перегляди

17-річного українця затримано на три місяці за підозрою у вандалізмі пам'ятника жертвам Волинської трагедії. МЗС України контролює ситуацію, консульство на зв'язку з польськими правоохоронцями.

Затриманого за вандалізм 17-річного українця у Польщі взято під варту на три місяці - МЗС

17-річний українець, якого затримали за підозрою у вандалізмі щодо пам'ятника жертвам Волинської трагедії в Польщі, взято під варту строком на три місяці. Про це журналістам повідомили в МЗС України, передає УНН.

За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних (підозрюваного - ред.) у вандалізмі взято під варту строком на три місяці

- повідомили в МЗС.

Зазначається, що консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами, направлено відповідний запит для зʼясування обставин події. Справа перебуває на контролі установи.

Українського підлітка у Польщі затримали за вандалізм: посольство просить розслідувати і розцінює дії проти місць пам'яті як провокацію російських спецслужб14.08.25, 13:57 • 3108 переглядiв

Контекст

У Польщі затримано 17-річного громадянина України за підозрою у розміщенні червоно-чорних прапорів та написів з так званими "бандерівськими гаслами" на будівлях та меморіалах у пам'ять про жертв Волинської трагедії.

TVN24 повідомляло, що на фото було видно "прапор Бандери" та напис українською мовою: "Слава УПА", який затриманий нібито встановив на пам'ятнику жертв Волинської трагедії в Домоставі.

У канцелярії прем'єр-міністра Дональда Туска зазначили, що Агентство внутрішньої безпеки (ABW) заарештувало молодого українця, звинуваченого у диверсіях.

"Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців та білорусів для здійснення такої діяльності в Польщі", - йшлось в повідомленні канцелярії польського прем'єра.

Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський також прокоментував цей інцидент та заявив: "Він скоїв свої дії у Вроцлаві, Варшаві та в місті Домостав, де минулого тижня 17-річний юнак осквернив пам'ятник" Волинської трагедії, "намалювавши на ньому "прапор Бандери" та напис "Слава УПА" українською мовою". "Заарештований хлопець наразі перебуває під слідством. Провадження у цій справі контролюється", - повідомляв Добжинський.

Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців13.08.25, 12:00 • 69509 переглядiв

Анна Мурашко

Кримінал та НПНовини СвітуНаші за кордоном
Варшава
Дональд Туск
Польща