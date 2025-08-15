Затриманого за вандалізм 17-річного українця у Польщі взято під варту на три місяці - МЗС
Київ • УНН
17-річного українця затримано на три місяці за підозрою у вандалізмі пам'ятника жертвам Волинської трагедії. МЗС України контролює ситуацію, консульство на зв'язку з польськими правоохоронцями.
17-річний українець, якого затримали за підозрою у вандалізмі щодо пам'ятника жертвам Волинської трагедії в Польщі, взято під варту строком на три місяці. Про це журналістам повідомили в МЗС України, передає УНН.
За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних (підозрюваного - ред.) у вандалізмі взято під варту строком на три місяці
Зазначається, що консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами, направлено відповідний запит для зʼясування обставин події. Справа перебуває на контролі установи.
Контекст
У Польщі затримано 17-річного громадянина України за підозрою у розміщенні червоно-чорних прапорів та написів з так званими "бандерівськими гаслами" на будівлях та меморіалах у пам'ять про жертв Волинської трагедії.
TVN24 повідомляло, що на фото було видно "прапор Бандери" та напис українською мовою: "Слава УПА", який затриманий нібито встановив на пам'ятнику жертв Волинської трагедії в Домоставі.
У канцелярії прем'єр-міністра Дональда Туска зазначили, що Агентство внутрішньої безпеки (ABW) заарештувало молодого українця, звинуваченого у диверсіях.
"Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців та білорусів для здійснення такої діяльності в Польщі", - йшлось в повідомленні канцелярії польського прем'єра.
Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський також прокоментував цей інцидент та заявив: "Він скоїв свої дії у Вроцлаві, Варшаві та в місті Домостав, де минулого тижня 17-річний юнак осквернив пам'ятник" Волинської трагедії, "намалювавши на ньому "прапор Бандери" та напис "Слава УПА" українською мовою". "Заарештований хлопець наразі перебуває під слідством. Провадження у цій справі контролюється", - повідомляв Добжинський.
