Українського підлітка у Польщі затримали за вандалізм: посольство просить розслідувати і розцінює дії проти місць пам'яті як провокацію російських спецслужб

Київ • УНН

 • 1618 перегляди

Посольство України в Польщі просить розслідувати справу 17-річного українця, підозрюваного у вандалізмі. Дипломати засуджують такі дії та вважають їх провокацією російських спецслужб.

Українського підлітка у Польщі затримали за вандалізм: посольство просить розслідувати і розцінює дії проти місць пам'яті як провокацію російських спецслужб

Посольство України в Польщі просить ретельно провести розслідування справи 17-річного українця, підозрюваного у вандалізмі. Дипломати засуджують будь-які ганебні дії, спрямовані проти місць пам’яті, та вважають їх провокацією російських спецслужб. Про це ідеться у заяві посольства від 14 серпня, пише УНН.

У зв’язку з появою інформації про затримання у Польщі 17-річного громадянина України за підозрою у вчиненні актів вандалізму, посольство України в Республіці Польща звернулося до компетентних органів Республіки Польща з проханням ретельно провести розслідування з дотриманням прав громадянина України. Посольство рішуче засуджує будь-які ганебні дії, спрямовані проти місць пам’яті. Ми розцінюємо це як провокацію російських спецслужб, спрямованих на створення напруги між нашими народами

- повідомили в посольстві.

У заяві підкреслюється: "Україна послідовно виступає за повагу до історичної пам’яті - як власної, так і пам’яті наших сусідів. Ми засуджуємо будь-які прояви вандалізму та акти ненависті". "Наголошуємо: усі, хто порушує законодавство держави, на території якої перебуває, повинні нести відповідальність згідно з чинним законодавством", - зазначається у заяві.

"Посольство також очікує на відповідь правоохоронних органів Польщі щодо актів вандалізму, які були вчинені раніше проти українських місць памʼяті у Польщі", - вказали у посольстві.

Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13.08.25, 09:57 • 59763 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Україна
Польща