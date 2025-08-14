Украинского подростка в Польше задержали за вандализм: посольство просит расследовать и расценивает действия против мест памяти как провокацию российских спецслужб

Посольство Украины в Польше просит тщательно расследовать дело 17-летнего украинца, подозреваемого в вандализме. Дипломаты осуждают любые позорные действия, направленные против мест памяти, и считают их провокацией российских спецслужб. Об этом говорится в заявлении посольства от 14 августа, пишет УНН.

В связи с появлением информации о задержании в Польше 17-летнего гражданина Украины по подозрению в совершении актов вандализма, посольство Украины в Республике Польша обратилось к компетентным органам Республики Польша с просьбой тщательно провести расследование с соблюдением прав гражданина Украины. Посольство решительно осуждает любые позорные действия, направленные против мест памяти. Мы расцениваем это как провокацию российских спецслужб, направленных на создание напряжения между нашими народами - сообщили в посольстве.

В заявлении подчеркивается: "Украина последовательно выступает за уважение к исторической памяти - как собственной, так и памяти наших соседей. Мы осуждаем любые проявления вандализма и акты ненависти". "Подчеркиваем: все, кто нарушает законодательство государства, на территории которого находится, должны нести ответственность согласно действующему законодательству", - отмечается в заявлении.

"Посольство также ожидает ответа правоохранительных органов Польши относительно актов вандализма, которые были совершены ранее против украинских мест памяти в Польше", - указали в посольстве.

