Украинского подростка в Польше задержали за вандализм: посольство просит расследовать и расценивает действия против мест памяти как провокацию российских спецслужб

Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 44299 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 29380 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 28657 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 28650 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 31804 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 41444 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 42510 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 41062 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 43017 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 44300 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 170616 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 144770 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 134337 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 144404 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 10296 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 32581 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 54574 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 107492 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 123606 просмотра
Украинского подростка в Польше задержали за вандализм: посольство просит расследовать и расценивает действия против мест памяти как провокацию российских спецслужб

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

Посольство Украины в Польше просит расследовать дело 17-летнего украинца, подозреваемого в вандализме. Дипломаты осуждают такие действия и считают их провокацией российских спецслужб.

Украинского подростка в Польше задержали за вандализм: посольство просит расследовать и расценивает действия против мест памяти как провокацию российских спецслужб

Посольство Украины в Польше просит тщательно расследовать дело 17-летнего украинца, подозреваемого в вандализме. Дипломаты осуждают любые позорные действия, направленные против мест памяти, и считают их провокацией российских спецслужб. Об этом говорится в заявлении посольства от 14 августа, пишет УНН.

В связи с появлением информации о задержании в Польше 17-летнего гражданина Украины по подозрению в совершении актов вандализма, посольство Украины в Республике Польша обратилось к компетентным органам Республики Польша с просьбой тщательно провести расследование с соблюдением прав гражданина Украины. Посольство решительно осуждает любые позорные действия, направленные против мест памяти. Мы расцениваем это как провокацию российских спецслужб, направленных на создание напряжения между нашими народами

- сообщили в посольстве.

В заявлении подчеркивается: "Украина последовательно выступает за уважение к исторической памяти - как собственной, так и памяти наших соседей. Мы осуждаем любые проявления вандализма и акты ненависти". "Подчеркиваем: все, кто нарушает законодательство государства, на территории которого находится, должны нести ответственность согласно действующему законодательству", - отмечается в заявлении.

"Посольство также ожидает ответа правоохранительных органов Польши относительно актов вандализма, которые были совершены ранее против украинских мест памяти в Польше", - указали в посольстве.

Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве13.08.25, 09:57 • 59658 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Украина
Польша