Задержанный за вандализм 17-летний украинец в Польше взят под стражу на три месяца - МИД

17-летний украинец, задержанный по подозрению в вандализме в отношении памятника жертвам Волынской трагедии в Польше, взят под стражу сроком на три месяца. Об этом журналистам сообщили в МИД Украины, передает УНН.

По предварительной информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемые (подозреваемый - ред.) в вандализме взяты под стражу сроком на три месяца - сообщили в МИД.

Отмечается, что консульское должностное лицо находится на контакте с местными правоохранительными органами, направлен соответствующий запрос для выяснения обстоятельств происшествия. Дело находится на контроле учреждения.

Украинского подростка в Польше задержали за вандализм: посольство просит расследовать и расценивает действия против мест памяти как провокацию российских спецслужб

Контекст

В Польше задержан 17-летний гражданин Украины по подозрению в размещении красно-черных флагов и надписей с так называемыми "бандеровскими лозунгами" на зданиях и мемориалах в память о жертвах Волынской трагедии.

TVN24 сообщало, что на фото был виден "флаг Бандеры" и надпись на украинском языке: "Слава УПА", что задержанный якобы установил на памятнике жертв Волынской трагедии в Домоставе.

В канцелярии премьер-министра Дональда Туска отметили, что Агентство внутренней безопасности (ABW) арестовало молодого украинца, обвиняемого в диверсиях.

"Это не первый случай, когда россияне вербуют украинцев и белорусов для осуществления такой деятельности в Польше", - говорилось в сообщении канцелярии польского премьера.

Представитель министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский также прокомментировал этот инцидент и заявил: "Он совершил свои действия во Вроцлаве, Варшаве и в городе Домостав, где на прошлой неделе 17-летний юноша осквернил памятник" Волынской трагедии, "нарисовав на нем "флаг Бандеры" и надпись "Слава УПА" на украинском языке". "Арестованный парень сейчас находится под следствием. Производство по этому делу контролируется", - сообщал Добжинский.

