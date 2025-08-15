$41.450.06
Эксклюзив
08:34 • 6262 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 37369 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 74596 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 36974 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 153280 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 182329 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 92533 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 92575 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 85556 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 186487 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Задержанный за вандализм 17-летний украинец в Польше взят под стражу на три месяца - МИД

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

17-летний украинец задержан на три месяца по подозрению в вандализме памятника жертвам Волынской трагедии. МИД Украины контролирует ситуацию, консульство на связи с польскими правоохранителями.

Задержанный за вандализм 17-летний украинец в Польше взят под стражу на три месяца - МИД

17-летний украинец, задержанный по подозрению в вандализме в отношении памятника жертвам Волынской трагедии в Польше, взят под стражу сроком на три месяца. Об этом журналистам сообщили в МИД Украины, передает УНН.

По предварительной информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемые (подозреваемый - ред.) в вандализме взяты под стражу сроком на три месяца

- сообщили в МИД.

Отмечается, что консульское должностное лицо находится на контакте с местными правоохранительными органами, направлен соответствующий запрос для выяснения обстоятельств происшествия. Дело находится на контроле учреждения.

Украинского подростка в Польше задержали за вандализм: посольство просит расследовать и расценивает действия против мест памяти как провокацию российских спецслужб14.08.25, 13:57 • 3120 просмотров

Контекст

В Польше задержан 17-летний гражданин Украины по подозрению в размещении красно-черных флагов и надписей с так называемыми "бандеровскими лозунгами" на зданиях и мемориалах в память о жертвах Волынской трагедии.

TVN24 сообщало, что на фото был виден "флаг Бандеры" и надпись на украинском языке: "Слава УПА", что задержанный якобы установил на памятнике жертв Волынской трагедии в Домоставе.

В канцелярии премьер-министра Дональда Туска отметили, что Агентство внутренней безопасности (ABW) арестовало молодого украинца, обвиняемого в диверсиях.

"Это не первый случай, когда россияне вербуют украинцев и белорусов для осуществления такой деятельности в Польше", - говорилось в сообщении канцелярии польского премьера.

Представитель министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский также прокомментировал этот инцидент и заявил: "Он совершил свои действия во Вроцлаве, Варшаве и в городе Домостав, где на прошлой неделе 17-летний юноша осквернил памятник" Волынской трагедии, "нарисовав на нем "флаг Бандеры" и надпись "Слава УПА" на украинском языке". "Арестованный парень сейчас находится под следствием. Производство по этому делу контролируется", - сообщал Добжинский.

Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев13.08.25, 12:00 • 69523 просмотра

Анна Мурашко

