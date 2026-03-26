$43.870.0550.850.04
Графіки відключень електроенергії
У США та Європі збільшили кількість місць, де українці можуть скласти НМТ-2026

Київ • УНН

 • 2738 перегляди

Організатори додали локації у Чикаго, Брно та Братиславі для проходження тестування. Учасники можуть змінити місце реєстрації в кабінеті до 7 квітня.

Організатори розширили кількість доступних місць у комп’ютерних центрах за межами України та відкрили нові локації у кількох містах Європи і США для складання НМТ-2026. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.

Деталі

Додаткові місця для проходження основних сесій НМТ відкриють у Чикаго (США) та Брно (Чехія), а для додаткових сесій – у Братиславі (Словаччина).

Станом на 26 березня вже немає вільних місць у низці міст, зокрема у Відні (Австрія), Варні (Болгарія), Мілані (Італія), Каунасі (Литва), Кишиневі (Молдова), а також у німецьких містах Дюссельдорф, Кельн і Мюнхен. Також заповнені всі місця у Вроцлаві, Гданську, Катовіце, Кракові, Любліні та Познані (Польща), Бухаресті (Румунія), Воррені (США), Празі (Чехія) та Берні (Швейцарія).

У центрі нагадали, що до 7 квітня учасники, які вже створили персональний кабінет і обрали менш зручне місто, можуть змінити реєстраційні дані та обрати іншу локацію, ближчу до місця перебування під час проведення тестування.

