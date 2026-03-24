МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів

Міністерство освіти і науки України підготувало Порядок вступу до вищих навчальних закладів на 2026 рік. Про це повідомив в Telegram очільник відомства Оксен Лісовий, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Лісовий, вступ до закладу вищої освіти - це один із перших самостійних виборів, який визначає подальшу освітню і професійну траєкторію людини. За його словами, важливо, щоб цей вибір був усвідомленим, а доступ до якісної освіти в Україні не залежав від обставин і був однаково можливим для всіх вступників.

Ключовими нововведеннями є наступні:

можна подати до 10 заяв, але на бюджет - не більше ніж 5;

система пріоритетності тепер діє і для вступу до магістратури, зокрема на контракт;

для більшості творчих спеціальностей вага творчого конкурсу зросла - коефіцієнт становить 0,7;

співбесіди та творчі конкурси проводяться очно, з винятками для окремих категорій вступників;

результати національних випускних іспитів країн Європи можуть зараховуватися замість НМТ для громадян України;

у 2026 році мотиваційні листи більше не потрібні.

При цьому вступ на бакалаврат здійснюється за результатами НМТ із трьох обов’язкових предметів - української мови, математики, історії України - та одного предмета на вибір. Можна використовувати результати НМТ 2023 - 2025 років, зазначив Оксен Лісовий.

До того ж значення має не лише кількість балів, а й те, на яку спеціальність подається заява.

Для кожного напряму встановлено коефіцієнти предметів. Наприклад, для технічних спеціальностей більшу вагу матиме математика, а для гуманітарних - мова чи історія. Тому з однаковими результатами тесту можна мати різні позиції в рейтингу залежно від обраної спеціальності. Саме тому варто заздалегідь перевірити, які предмети є визначальними для обраного вступником напряму - йдеться в дописі міністра.

Також Оксен Лісовий прокоментував нововведення щодо вступу до магістратури. Це передбачає складання єдиного вступного іспиту, а для частини спеціальностей - додаткового фахового тесту.

Водночас для вступу до аспірантури потрібно скласти іспит із методології наукових досліджень і пройти вступні випробування у закладі вищої освіти.

Вступ за квотами і співбесідою - як відбуватиметься

Вступ за співбесідою замість НМТ можливий для:

ветеранів війни, зокрема осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій;

осіб, звільнених з полону;

вступників, які не змогли скласти НМТ через відсутність умов (зокрема за станом здоров’я).

Вступ за квотами (тобто окремим конкурсом на бюджетні місця) передбачений для:

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

вступників із тимчасово окупованих територій або територій активних бойових дій;

окремих інших категорій, визначених законодавством.

