МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів
Київ • УНН
Міносвіти впроваджує нові правила вступу до вишів у 2026 році. Скасовано мотиваційні листи, обмежено кількість заяв та змінено вагу творчих конкурсів.
Міністерство освіти і науки України підготувало Порядок вступу до вищих навчальних закладів на 2026 рік. Про це повідомив в Telegram очільник відомства Оксен Лісовий, передає УНН.
Як зазначив Лісовий, вступ до закладу вищої освіти - це один із перших самостійних виборів, який визначає подальшу освітню і професійну траєкторію людини. За його словами, важливо, щоб цей вибір був усвідомленим, а доступ до якісної освіти в Україні не залежав від обставин і був однаково можливим для всіх вступників.
Ключовими нововведеннями є наступні:
- можна подати до 10 заяв, але на бюджет - не більше
ніж 5;
- система пріоритетності тепер діє і для вступу до магістратури,
зокрема на контракт;
- для більшості творчих спеціальностей вага творчого
конкурсу зросла - коефіцієнт становить 0,7;
- співбесіди та творчі конкурси проводяться очно, з
винятками для окремих категорій вступників;
- результати національних випускних іспитів країн
Європи можуть зараховуватися замість НМТ для громадян України;
- у 2026 році мотиваційні листи більше не потрібні.
При цьому вступ на бакалаврат здійснюється за результатами НМТ із трьох обов’язкових предметів - української мови, математики, історії України - та одного предмета на вибір. Можна використовувати результати НМТ 2023 - 2025 років, зазначив Оксен Лісовий.
До того ж значення має не лише кількість балів, а й те, на яку спеціальність подається заява.
Для кожного напряму встановлено коефіцієнти предметів. Наприклад, для технічних спеціальностей більшу вагу матиме математика, а для гуманітарних - мова чи історія. Тому з однаковими результатами тесту можна мати різні позиції в рейтингу залежно від обраної спеціальності. Саме тому варто заздалегідь перевірити, які предмети є визначальними для обраного вступником напряму
Також Оксен Лісовий прокоментував нововведення щодо вступу до магістратури. Це передбачає складання єдиного вступного іспиту, а для частини спеціальностей - додаткового фахового тесту.
Водночас для вступу до аспірантури потрібно скласти іспит із методології наукових досліджень і пройти вступні випробування у закладі вищої освіти.
Вступ за квотами і співбесідою - як відбуватиметься
Вступ за співбесідою замість НМТ можливий для:
- ветеранів війни, зокрема осіб з інвалідністю
внаслідок війни та учасників бойових дій;
- осіб, звільнених з полону;
- вступників, які не змогли скласти НМТ через
відсутність умов (зокрема за станом здоров’я).
Вступ за квотами (тобто окремим конкурсом на бюджетні місця) передбачений для:
- дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування;
- вступників із тимчасово окупованих територій або
територій активних бойових дій;
- окремих інших категорій, визначених законодавством.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про експеримент із проєктної аспірантури, що поєднує підготовку докторів філософії з виконанням дослідницьких проєктів. Це змінить логіку фінансування, зосередившись на конкретних проєктах, а не на статусі аспіранта.