Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів

Київ • УНН

 • 22073 перегляди

Міносвіти впроваджує нові правила вступу до вишів у 2026 році. Скасовано мотиваційні листи, обмежено кількість заяв та змінено вагу творчих конкурсів.

МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів

Міністерство освіти і науки України підготувало Порядок вступу до вищих навчальних закладів на 2026 рік. Про це повідомив в Telegram очільник відомства Оксен Лісовий, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Лісовий, вступ до закладу вищої освіти - це один із перших самостійних виборів, який визначає подальшу освітню і професійну траєкторію людини. За його словами, важливо, щоб цей вибір був усвідомленим, а доступ до якісної освіти в Україні не залежав від обставин і був однаково можливим для всіх вступників.

Ключовими нововведеннями є наступні:

  • можна подати до 10 заяв, але на бюджет - не більше ніж 5;
    • система пріоритетності тепер діє і для вступу до магістратури, зокрема на контракт;
      • для більшості творчих спеціальностей вага творчого конкурсу зросла - коефіцієнт становить 0,7;
        • співбесіди та творчі конкурси проводяться очно, з винятками для окремих категорій вступників;
          • результати національних випускних іспитів країн Європи можуть зараховуватися замість НМТ для громадян України;
            • у 2026 році мотиваційні листи більше не потрібні.

              При цьому вступ на бакалаврат здійснюється за результатами НМТ із трьох обов’язкових предметів - української мови, математики, історії України - та одного предмета на вибір. Можна використовувати результати НМТ 2023 - 2025 років, зазначив Оксен Лісовий.

              До того ж значення має не лише кількість балів, а й те, на яку спеціальність подається заява.

              Для кожного напряму встановлено коефіцієнти предметів. Наприклад, для технічних спеціальностей більшу вагу матиме математика, а для гуманітарних - мова чи історія. Тому з однаковими результатами тесту можна мати різні позиції в рейтингу залежно від обраної спеціальності. Саме тому варто заздалегідь перевірити, які предмети є визначальними для обраного вступником напряму

               - йдеться в дописі міністра.

              Також Оксен Лісовий прокоментував нововведення щодо вступу до магістратури. Це передбачає складання єдиного вступного іспиту, а для частини спеціальностей - додаткового фахового тесту.

              Водночас для вступу до аспірантури потрібно скласти іспит із методології наукових досліджень і пройти вступні випробування у закладі вищої освіти.

              Вступ за квотами і співбесідою - як відбуватиметься

              Вступ за співбесідою замість НМТ можливий для:

              • ветеранів війни, зокрема осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій;
                • осіб, звільнених з полону;
                  • вступників, які не змогли скласти НМТ через відсутність умов (зокрема за станом здоров’я).

                    Вступ за квотами (тобто окремим конкурсом на бюджетні місця) передбачений для:

                    • дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
                      • вступників із тимчасово окупованих територій або територій активних бойових дій;
                        • окремих інших категорій, визначених законодавством.

                          Нагадаємо

                          Кабінет міністрів України ухвалив рішення про експеримент із проєктної аспірантури, що поєднує підготовку докторів філософії з виконанням дослідницьких проєктів. Це змінить логіку фінансування, зосередившись на конкретних проєктах, а не на статусі аспіранта.

                          Євген Устименко

                          СуспільствоОсвіта
                          Кабінет Міністрів України
                          Війна в Україні
                          Оксен Лісовий
                          Міністерство освіти і науки України
                          Україна