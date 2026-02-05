В Україні запускають експеримент із проєктної аспірантури: що змінюється для PhD

Уряд ухвалив рішення про проведення експерименту із проєктної аспірантури — формату, що поєднує підготовку докторів філософії з виконанням дослідницьких проєктів, передає УНН із посиланням на МОН.

Продовжуємо системне оновлення науки в Україні. Сьогодні КМУ погодив експеримент із проєктної аспірантури. Започатковуємо формат, у якому підготовка PhD ґрунтується на виконанні конкретного дослідницького проєкту з практичним результатом - повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, cьогодні аспірантура поєднує навчання з індивідуальною роботою над дисертацією без окремого фінансування самого дослідження. Це обмежує можливості для експериментів, зменшує мотивацію молодих учених і часто не дає змоги зробити науку основною професійною діяльністю.

У межах експерименту змінюється логіка підготовки PhD: фінансується не статус аспіранта, а конкретний дослідницький проєкт із визначеною метою, строками та очікуваними результатами. Саме результати такого проєкту стають основою для підготовки й захисту дисертації. Фінансування проєкту покриває оплату праці аспіранта та наукового керівника, а також витрати на матеріали, обладнання й використання дослідницької інфраструктури - повідомив Лісовий.

Міністр зауважив, що добір PhD-проєктів здійснюватиметься на конкурсних засадах із науковою експертизою та прозорими правилами, з пріоритетом для STEM-досліджень і напрямів, важливих для економіки та безпеки країни. Також у межах проєктів можлива міжнародна співпраця.

Проєктна аспірантура не замінює чинну систему підготовки аспірантів, а запроваджується як окремий експериментальний формат. Приймання заявок на участь в експериментальному проєкті заплановано на березень 2026 року, а початок підготовки аспірантів — у липні 2026 року - наголосив глава МОН.

Лісовий також додав, що ця постанова дає можливість протестувати модель підготовки PhD через участь у дослідницькому проєкті з фокусом на практично значущі результати. Такий підхід перетворює ступінь PhD з формальної ознаки завершення навчання на підтвердження виконаної наукової роботи з чітко окресленим результатом — новими знаннями й технологіями, що сприяють ухваленню рішень, важливих для розвитку науки, економіки та безпеки держави.

Виші вже розпочали навчання слухачів нульового курсу - МОН