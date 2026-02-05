В Україні запускають експеримент із проєктної аспірантури: що змінюється для PhD

$43.170.02
Ексклюзив
15:05 • 10314 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 10392 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 13601 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 24179 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 53451 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 26623 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 26057 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21343 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14408 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14144 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - Андрющенко
5 лютого, 07:12 • 31040 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
11:46 • 17775 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися
12:00 • 22583 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою
12:12 • 9280 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
13:14 • 13132 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 10313 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 53443 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 64290 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 94221 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 93921 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Рустем Умєров
Андрій Садовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Львів
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
15:30 • 2856 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
13:14 • 13145 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
11:46 • 17792 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя
4 лютого, 23:05 • 40098 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образу
4 лютого, 19:58 • 21470 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
МіГ-29

В Україні запускають експеримент із проєктної аспірантури: що змінюється для PhD

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Уряд України ухвалив рішення про експеримент із проєктної аспірантури, що поєднує підготовку докторів філософії з виконанням дослідницьких проєктів. Це змінить логіку фінансування, зосередившись на конкретних проєктах, а не на статусі аспіранта.

В Україні запускають експеримент із проєктної аспірантури: що змінюється для PhD

Уряд ухвалив рішення про проведення експерименту із проєктної аспірантури — формату, що поєднує підготовку докторів філософії з виконанням дослідницьких проєктів, передає УНН із посиланням на МОН.

Продовжуємо системне оновлення науки в Україні. Сьогодні КМУ погодив експеримент із проєктної аспірантури. Започатковуємо формат, у якому підготовка PhD ґрунтується на виконанні конкретного дослідницького проєкту з практичним результатом 

- повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, cьогодні аспірантура поєднує навчання з індивідуальною роботою над дисертацією без окремого фінансування самого дослідження. Це обмежує можливості для експериментів, зменшує мотивацію молодих учених і часто не дає змоги зробити науку основною професійною діяльністю.

У межах експерименту змінюється логіка підготовки PhD: фінансується не статус аспіранта, а конкретний дослідницький проєкт із визначеною метою, строками та очікуваними результатами. Саме результати такого проєкту стають основою для підготовки й захисту дисертації. Фінансування проєкту покриває оплату праці аспіранта та наукового керівника, а також витрати на матеріали, обладнання й використання дослідницької інфраструктури 

- повідомив Лісовий.

Міністр зауважив, що добір PhD-проєктів здійснюватиметься на конкурсних засадах із науковою експертизою та прозорими правилами, з пріоритетом для STEM-досліджень і напрямів, важливих для економіки та безпеки країни. Також у межах проєктів можлива міжнародна співпраця.

Проєктна аспірантура не замінює чинну систему підготовки аспірантів, а запроваджується як окремий експериментальний формат. Приймання заявок на участь в експериментальному проєкті заплановано на березень 2026 року, а початок підготовки аспірантів — у липні 2026 року 

- наголосив глава МОН.

Лісовий також додав, що ця постанова дає можливість протестувати модель підготовки PhD через участь у дослідницькому проєкті з фокусом на практично значущі результати. Такий підхід перетворює ступінь PhD з формальної ознаки завершення навчання на підтвердження виконаної наукової роботи з чітко окресленим результатом — новими знаннями й технологіями, що сприяють ухваленню рішень, важливих для розвитку науки, економіки та безпеки держави.

Виші вже розпочали навчання слухачів нульового курсу - МОН02.02.26, 15:59 • 2774 перегляди

Антоніна Туманова

Освіта
Техніка
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Оксен Лісовий
Міністерство освіти і науки України
Україна