$43.170.02
51.030.08
ukenru
Эксклюзив
15:05 • 10999 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 11024 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 14118 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 24831 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 54461 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 26820 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 26202 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 21442 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14472 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14198 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Графики отключений электроэнергии
В Украине запускают эксперимент по проектной аспирантуре: что меняется для PhD

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Правительство Украины приняло решение об эксперименте по проектной аспирантуре, объединяющем подготовку докторов философии с выполнением исследовательских проектов. Это изменит логику финансирования, сосредоточившись на конкретных проектах, а не на статусе аспиранта.

В Украине запускают эксперимент по проектной аспирантуре: что меняется для PhD

Правительство приняло решение о проведении эксперимента по проектной аспирантуре — формату, объединяющему подготовку докторов философии с выполнением исследовательских проектов, передает УНН со ссылкой на МОН.

Продолжаем системное обновление науки в Украине. Сегодня КМУ согласовал эксперимент по проектной аспирантуре. Начинаем формат, в котором подготовка PhD основывается на выполнении конкретного исследовательского проекта с практическим результатом 

- сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

По его словам, сегодня аспирантура совмещает обучение с индивидуальной работой над диссертацией без отдельного финансирования самого исследования. Это ограничивает возможности для экспериментов, уменьшает мотивацию молодых ученых и часто не позволяет сделать науку основной профессиональной деятельностью.

В рамках эксперимента меняется логика подготовки PhD: финансируется не статус аспиранта, а конкретный исследовательский проект с определенной целью, сроками и ожидаемыми результатами. Именно результаты такого проекта становятся основой для подготовки и защиты диссертации. Финансирование проекта покрывает оплату труда аспиранта и научного руководителя, а также расходы на материалы, оборудование и использование исследовательской инфраструктуры 

- сообщил Лисовой.

Министр отметил, что отбор PhD-проектов будет осуществляться на конкурсной основе с научной экспертизой и прозрачными правилами, с приоритетом для STEM-исследований и направлений, важных для экономики и безопасности страны. Также в рамках проектов возможно международное сотрудничество.

Проектная аспирантура не заменяет действующую систему подготовки аспирантов, а вводится как отдельный экспериментальный формат. Прием заявок на участие в экспериментальном проекте запланирован на март 2026 года, а начало подготовки аспирантов — в июле 2026 года 

- подчеркнул глава МОН.

Лисовой также добавил, что это постановление дает возможность протестировать модель подготовки PhD через участие в исследовательском проекте с фокусом на практически значимые результаты. Такой подход превращает степень PhD из формального признака завершения обучения в подтверждение выполненной научной работы с четко очерченным результатом — новыми знаниями и технологиями, способствующими принятию решений, важных для развития науки, экономики и безопасности государства.

Антонина Туманова

Образование
Техника
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Оксен Лисовой
Министерство образования и науки Украины
Украина