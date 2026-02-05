В Украине запускают эксперимент по проектной аспирантуре: что меняется для PhD
Правительство Украины приняло решение об эксперименте по проектной аспирантуре, объединяющем подготовку докторов философии с выполнением исследовательских проектов. Это изменит логику финансирования, сосредоточившись на конкретных проектах, а не на статусе аспиранта.
Продолжаем системное обновление науки в Украине. Сегодня КМУ согласовал эксперимент по проектной аспирантуре. Начинаем формат, в котором подготовка PhD основывается на выполнении конкретного исследовательского проекта с практическим результатом
По его словам, сегодня аспирантура совмещает обучение с индивидуальной работой над диссертацией без отдельного финансирования самого исследования. Это ограничивает возможности для экспериментов, уменьшает мотивацию молодых ученых и часто не позволяет сделать науку основной профессиональной деятельностью.
В рамках эксперимента меняется логика подготовки PhD: финансируется не статус аспиранта, а конкретный исследовательский проект с определенной целью, сроками и ожидаемыми результатами. Именно результаты такого проекта становятся основой для подготовки и защиты диссертации. Финансирование проекта покрывает оплату труда аспиранта и научного руководителя, а также расходы на материалы, оборудование и использование исследовательской инфраструктуры
Министр отметил, что отбор PhD-проектов будет осуществляться на конкурсной основе с научной экспертизой и прозрачными правилами, с приоритетом для STEM-исследований и направлений, важных для экономики и безопасности страны. Также в рамках проектов возможно международное сотрудничество.
Проектная аспирантура не заменяет действующую систему подготовки аспирантов, а вводится как отдельный экспериментальный формат. Прием заявок на участие в экспериментальном проекте запланирован на март 2026 года, а начало подготовки аспирантов — в июле 2026 года
Лисовой также добавил, что это постановление дает возможность протестировать модель подготовки PhD через участие в исследовательском проекте с фокусом на практически значимые результаты. Такой подход превращает степень PhD из формального признака завершения обучения в подтверждение выполненной научной работы с четко очерченным результатом — новыми знаниями и технологиями, способствующими принятию решений, важных для развития науки, экономики и безопасности государства.
