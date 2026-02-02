Вузы уже начали обучение слушателей нулевого курса - МОН
Учреждения высшего образования начали обучение слушателей нулевого курса в рамках проекта "Зимнее поступление". 88 ЗВО подали документы о внедрении программы, из них 78 - в сфере управления МОН.
Высшие учебные заведения уже начали обучение слушателей нулевого курса. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, пишет УНН.
Высшие учебные заведения начали обучение слушателей нулевого курса в рамках проекта "Зимнее поступление". Документы о внедрении программы подали 88 вузов, из них 78 - в сфере управления Министерства образования и науки Украины
По его словам, часть университетов начала обучение в дистанционном формате - в соответствии с рекомендациями МОН по организации образовательного процесса в текущих условиях.
Университеты также закладывают в программы профориентационные элементы: участники могут увидеть, как выглядит выбранная специальность в реальном учебном процессе, понять требования и проверить, насколько ожидания совпадают с реальностью.
Для украинцев за границей и абитуриентов с временно оккупированных территорий университеты предусматривают украиноведческий компонент и психологическую поддержку - с учетом разного опыта обучения и адаптации.
Условия участия, порядок подачи заявки и контакты для консультаций размещены на сайтах вузов в разделах "Зимнее поступление".
Дополнение
Кабинет министров утвердил политику "зимнего поступления", инициированную Президентом Украины. "Зимнее поступление" призвано уменьшить образовательные потери, поможет абитуриентам безопаснее подготовиться к НМТ и заранее определиться с дальнейшей траекторией.
Напомним
Государство предоставит до 3 000 грн в месяц обучения на "зимнем нулевом курсе" для абитуриентов с оккупированных территорий, военных, ветеранов и освобожденных из плена. Это касается лиц, которые не успели поступить в вузы, военнослужащих, ветеранов и уволенных с военной службы после 24 февраля 2022 года.