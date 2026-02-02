$42.810.04
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в США
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Вузы уже начали обучение слушателей нулевого курса - МОН

Киев • УНН

Учреждения высшего образования начали обучение слушателей нулевого курса в рамках проекта "Зимнее поступление". 88 ЗВО подали документы о внедрении программы, из них 78 - в сфере управления МОН.

Вузы уже начали обучение слушателей нулевого курса - МОН

Высшие учебные заведения уже начали обучение слушателей нулевого курса. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, пишет УНН.

Высшие учебные заведения начали обучение слушателей нулевого курса в рамках проекта "Зимнее поступление". Документы о внедрении программы подали 88 вузов, из них 78 - в сфере управления Министерства образования и науки Украины

- сообщил Трофименко.

По его словам, часть университетов начала обучение в дистанционном формате - в соответствии с рекомендациями МОН по организации образовательного процесса в текущих условиях.

Университеты также закладывают в программы профориентационные элементы: участники могут увидеть, как выглядит выбранная специальность в реальном учебном процессе, понять требования и проверить, насколько ожидания совпадают с реальностью.

Для украинцев за границей и абитуриентов с временно оккупированных территорий университеты предусматривают украиноведческий компонент и психологическую поддержку - с учетом разного опыта обучения и адаптации.

Условия участия, порядок подачи заявки и контакты для консультаций размещены на сайтах вузов в разделах "Зимнее поступление".

Дополнение

Кабинет министров утвердил политику "зимнего поступления", инициированную Президентом Украины. "Зимнее поступление" призвано уменьшить образовательные потери, поможет абитуриентам безопаснее подготовиться к НМТ и заранее определиться с дальнейшей траекторией.

Напомним

Государство предоставит до 3 000 грн в месяц обучения на "зимнем нулевом курсе" для абитуриентов с оккупированных территорий, военных, ветеранов и освобожденных из плена. Это касается лиц, которые не успели поступить в вузы, военнослужащих, ветеранов и уволенных с военной службы после 24 февраля 2022 года.

Ольга Розгон

Образование
Война в Украине
Министерство образования и науки Украины