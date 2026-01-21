Держава надасть гранти до 3 000 грн на "зимовий вступ" для пріоритетних категорій вступників

$43.180.08
15:14 • 7682 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 14779 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 12845 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 24068 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 29611 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 19308 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 20909 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 38652 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 57891 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 49886 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Популярнi новини
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT21 січня, 08:33 • 24760 перегляди
Морози загострили водну кризу в окупованих районах Донеччини - ЦПД21 січня, 09:07 • 5980 перегляди
У чотирьох областях знеструмлення після нових атак рф, йде робота, щоб дати більше електрики для населення - Міненерго21 січня, 09:24 • 9398 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 23491 перегляди
Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters15:09 • 4812 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової14:44 • 14773 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 24067 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 23509 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 29609 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 48514 перегляди
УНН Lite
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo18:19 • 82 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo15:49 • 2594 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 23509 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 27231 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 24142 перегляди
Держава надасть гранти до 3 000 грн на "зимовий вступ" для пріоритетних категорій вступників

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Держава надасть до 3 000 грн на місяць навчання на "зимовому нульовому курсі" для вступників з окупованих територій, військових, ветеранів та звільнених з полону. Це стосується осіб, які не встигли вступити до ЗВО, військовослужбовців, ветеранів та звільнених з військової служби після 24 лютого 2022 року.

Держава надасть гранти до 3 000 грн на "зимовий вступ" для пріоритетних категорій вступників

Держава надасть до 3 000 грн на місяць навчання на "зимовому нульовому курсі" для вступників із тимчасово окупованих та бойових територій, військових, ветеранів і звільнених із полону чи служби після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє МОН, пише УНН.

Держава забезпечить адресну підтримку для навчання на нульовому курсі "зимового вступу" тим категоріям вступників, які потребують її найбільше

- йдеться у повідомленні.

До 3 000 гривень гранту за кожен місяць очного навчання на нульовому курсі держава надасть:

  • особам, які не встигли вступити до ЗВО, оскільки виїхали з тимчасово окупованих територій,  територій активних бойових дій або проживають на територіях можливих бойових дій;
    •  військовослужбовцям, які проходять службу (за згодою командування на навчання);
      • ветеранам та всім звільненим із полону країни-агресора;
        • особам, звільненим із військової служби після 24 лютого 2022 року.

          250 тисяч чоловіків 25+ навчаються у вишах: у Раді готують обмеження відстрочки11.01.26, 12:40 • 8197 переглядiв

          Ольга Розгон

          СуспільствоОсвіта
          Державний бюджет
          Мобілізація
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Міністерство освіти і науки України