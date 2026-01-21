Держава надасть гранти до 3 000 грн на "зимовий вступ" для пріоритетних категорій вступників

Держава надасть до 3 000 грн на місяць навчання на "зимовому нульовому курсі" для вступників із тимчасово окупованих та бойових територій, військових, ветеранів і звільнених із полону чи служби після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє МОН, пише УНН.

Держава забезпечить адресну підтримку для навчання на нульовому курсі "зимового вступу" тим категоріям вступників, які потребують її найбільше - йдеться у повідомленні.

До 3 000 гривень гранту за кожен місяць очного навчання на нульовому курсі держава надасть:

особам, які не встигли вступити до ЗВО, оскільки виїхали з тимчасово окупованих територій, територій активних бойових дій або проживають на територіях можливих бойових дій;

військовослужбовцям, які проходять службу (за згодою командування на навчання);

ветеранам та всім звільненим із полону країни-агресора;

особам, звільненим із військової служби після 24 лютого 2022 року.

