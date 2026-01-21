Государство предоставит гранты до 3 000 грн на "зимнее поступление" для приоритетных категорий абитуриентов

Государство предоставит до 3 000 грн в месяц на обучение на "зимнем нулевом курсе" для абитуриентов с временно оккупированных и боевых территорий, военных, ветеранов и освобожденных из плена или службы после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает МОН, пишет УНН.

Государство обеспечит адресную поддержку для обучения на нулевом курсе "зимнего поступления" тем категориям абитуриентов, которые нуждаются в ней больше всего - говорится в сообщении.

До 3 000 гривен гранта за каждый месяц очного обучения на нулевом курсе государство предоставит:

лицам, которые не успели поступить в вузы, поскольку выехали с временно оккупированных территорий, территорий активных боевых действий или проживают на территориях возможных боевых действий;

военнослужащим, проходящим службу (с согласия командования на обучение);

ветеранам и всем освобожденным из плена страны-агрессора;

лицам, уволенным с военной службы после 24 февраля 2022 года.

250 тысяч мужчин 25+ учатся в вузах: в Раде готовят ограничения отсрочки