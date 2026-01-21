Государство предоставит гранты до 3 000 грн на "зимнее поступление" для приоритетных категорий абитуриентов

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:14 • 7686 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 14787 просмотра
14:30 • 12852 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43 • 24076 просмотра
21 января, 10:55 • 29616 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 19310 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 20909 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 38653 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 57891 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 49886 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT21 января, 08:33 • 24760 просмотра
Морозы обострили водный кризис в оккупированных районах Донетчины - ЦПД21 января, 09:07 • 5980 просмотра
В четырех областях обесточивание после новых атак рф, идет работа, чтобы дать больше электричества для населения - Минэнерго21 января, 09:24 • 9398 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 23491 просмотра
Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters15:09 • 4812 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 23515 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 48518 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Музыкант
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Европа
УНН Lite
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo18:19 • 88 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo15:49 • 2600 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 23515 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 27233 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 24144 просмотра
Государство предоставит гранты до 3 000 грн на "зимнее поступление" для приоритетных категорий абитуриентов

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Государство предоставит до 3 000 грн в месяц на обучение на "зимнем нулевом курсе" для абитуриентов с оккупированных территорий, военных, ветеранов и освобожденных из плена. Это касается лиц, которые не успели поступить в ЗВО, военнослужащих, ветеранов и уволенных с военной службы после 24 февраля 2022 года.

Государство предоставит гранты до 3 000 грн на "зимнее поступление" для приоритетных категорий абитуриентов

Государство предоставит до 3 000 грн в месяц на обучение на "зимнем нулевом курсе" для абитуриентов с временно оккупированных и боевых территорий, военных, ветеранов и освобожденных из плена или службы после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает МОН, пишет УНН.

Государство обеспечит адресную поддержку для обучения на нулевом курсе "зимнего поступления" тем категориям абитуриентов, которые нуждаются в ней больше всего

- говорится в сообщении.

До 3 000 гривен гранта за каждый месяц очного обучения на нулевом курсе государство предоставит:

  • лицам, которые не успели поступить в вузы, поскольку выехали с временно оккупированных территорий, территорий активных боевых действий или проживают на территориях возможных боевых действий;
    • военнослужащим, проходящим службу (с согласия командования на обучение);
      • ветеранам и всем освобожденным из плена страны-агрессора;
        • лицам, уволенным с военной службы после 24 февраля 2022 года.

          250 тысяч мужчин 25+ учатся в вузах: в Раде готовят ограничения отсрочки11.01.26, 12:40 • 8197 просмотров

          Ольга Розгон

          ОбществоОбразование
          Государственный бюджет
          Мобилизация
          Военное положение
          Война в Украине
          Министерство образования и науки Украины