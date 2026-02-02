Виші вже розпочали навчання слухачів нульового курсу - МОН
Київ • УНН
Заклади вищої освіти розпочали навчання слухачів нульового курсу в межах проєкту "Зимовий вступ". 88 ЗВО подали документи про впровадження програми, з них 78 - у сфері управління МОН.
Заклади вищої освіти вже розпочали навчання слухачів нульового курсу. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко, пише УНН.
Заклади вищої освіти розпочали навчання слухачів нульового курсу в межах проєкту "Зимовий вступ". Документи про впровадження програми подали 88 ЗВО, з них 78 - у сфері управління Міністерства освіти і науки України
За його словами, частина університетів розпочала навчання у дистанційному форматі - відповідно до рекомендацій МОН щодо організації освітнього процесу в поточних умовах.
Університети також закладають у програми профорієнтаційні елементи: учасники можуть побачити, як виглядає обрана спеціальність у реальному навчальному процесі, зрозуміти вимоги та перевірити, наскільки очікування збігаються з реальністю.
Для українців за кордоном та вступників із тимчасово окупованих територій університети передбачають українознавчий компонент і психологічну підтримку - з урахуванням різного досвіду навчання та адаптації.
Умови участі, порядок подання заявки та контакти для консультацій розміщені на сайтах ЗВО в розділах "Зимовий вступ".
Доповнення
Кабінет міністрів затвердив політику "зимового вступу", ініційовану Президентом України. "Зимовий вступ" покликаний зменшити освітні втрати, допоможе вступникам безпечніше підготуватися до НМТ і наперед розміститися з подальшою траєкторією.
Нагадаємо
Держава надасть до 3 000 грн на місяць навчання на "зимовому нульовому курсі" для вступників з окупованих територій, військових, ветеранів та звільнених з полону. Це стосується осіб, які не встигли вступити до ЗВО, військовослужбовців, ветеранів та звільнених з військової служби після 24 лютого 2022 року.