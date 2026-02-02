$42.810.04
Виші вже розпочали навчання слухачів нульового курсу - МОН

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Заклади вищої освіти розпочали навчання слухачів нульового курсу в межах проєкту "Зимовий вступ". 88 ЗВО подали документи про впровадження програми, з них 78 - у сфері управління МОН.

Виші вже розпочали навчання слухачів нульового курсу - МОН

Заклади вищої освіти вже розпочали навчання слухачів нульового курсу. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко, пише УНН.

Заклади вищої освіти розпочали навчання слухачів нульового курсу в межах проєкту "Зимовий вступ". Документи про впровадження програми подали 88 ЗВО, з них 78 - у сфері управління Міністерства освіти і науки України

- повідомив Трофименко.

За його словами, частина університетів розпочала навчання у дистанційному форматі - відповідно до рекомендацій МОН щодо організації освітнього процесу в поточних умовах.

Університети також закладають у програми профорієнтаційні елементи: учасники можуть побачити, як виглядає обрана спеціальність у реальному навчальному процесі, зрозуміти вимоги та перевірити, наскільки очікування збігаються з реальністю.

Для українців за кордоном та вступників із тимчасово окупованих територій університети передбачають українознавчий компонент і психологічну підтримку - з урахуванням різного досвіду навчання та адаптації.

Умови участі, порядок подання заявки та контакти для консультацій розміщені на сайтах ЗВО в розділах "Зимовий вступ".

Доповнення

Кабінет міністрів затвердив політику "зимового вступу", ініційовану Президентом України. "Зимовий вступ" покликаний зменшити освітні втрати, допоможе вступникам безпечніше підготуватися до НМТ і наперед розміститися з подальшою траєкторією.

Нагадаємо

Держава надасть до 3 000 грн на місяць навчання на "зимовому нульовому курсі" для вступників з окупованих територій, військових, ветеранів та звільнених з полону. Це стосується осіб, які не встигли вступити до ЗВО, військовослужбовців, ветеранів та звільнених з військової служби після 24 лютого 2022 року.

Ольга Розгон

Освіта
Війна в Україні
Міністерство освіти і науки України