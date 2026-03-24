МОН Украины огласило новые правила поступления в 2026 году - что меняется для абитуриентов

$43.830.0150.880.21
ukenru
23 марта, 19:55 • 19403 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 50443 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 43035 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 43476 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 40275 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 23635 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 51795 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 42221 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 34627 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 57345 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.8м/с
33%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
РФ продолжает строительство десантного корабля "Иван Рогов" в Керчи, несмотря на войнуPhoto24 марта, 00:59 • 16500 просмотра
TotalEnergies отказывается от морских ветровых проектов в США и инвестирует почти $1 млрд в нефть и газ24 марта, 01:17 • 17494 просмотра
Министр Израиля призвал расширить границу до реки Литани на фоне эскалации в Ливане24 марта, 01:39 • 16528 просмотра
Германия оплатила 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков для Нацгвардии24 марта, 01:58 • 15144 просмотра
Литва отказалась от выступления бывшего участника Modern Talking Дитера Болена из-за его связей с РФ24 марта, 04:13 • 13714 просмотра
публикации
Суд продлил арест и отстранил от должности врача по делу о смерти Аднана КиванаPhoto10:02 • 5240 просмотра
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 38028 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 43299 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 42004 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 51772 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Алексей Гончаренко
Си Цзиньпин
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Израиль
Иран
Реклама
УНН Lite
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 25304 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 24719 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 22538 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 71964 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 72428 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times
9К720 Искандер

МОН Украины огласило новые правила поступления в 2026 году - что меняется для абитуриентов

Киев • УНН

 • 1822 просмотра

Минобразования внедряет новые правила поступления в вузы в 2026 году. Отменены мотивационные письма, ограничено количество заявлений и изменен вес творческих конкурсов.

МОН Украины огласило новые правила поступления в 2026 году - что меняется для абитуриентов

Министерство образования и науки Украины подготовило Порядок поступления в высшие учебные заведения на 2026 год. Об этом сообщил в Telegram глава ведомства Оксен Лисовой, передает УНН.

Детали

Как отметил Лисовой, поступление в учреждение высшего образования - это один из первых самостоятельных выборов, который определяет дальнейшую образовательную и профессиональную траекторию человека. По его словам, важно, чтобы этот выбор был осознанным, а доступ к качественному образованию в Украине не зависел от обстоятельств и был одинаково возможным для всех поступающих.

Ключевыми нововведениями являются следующие:

  • можно подать до 10 заявлений, но на бюджет - не более 5;
    • система приоритетности теперь действует и для поступления в магистратуру, в частности на контракт;
      • для большинства творческих специальностей вес творческого конкурса вырос - коэффициент составляет 0,7;
        • собеседования и творческие конкурсы проводятся очно, с исключениями для отдельных категорий поступающих;
          • результаты национальных выпускных экзаменов стран Европы могут засчитываться вместо НМТ для граждан Украины;
            • в 2026 году мотивационные письма больше не нужны.

              При этом поступление на бакалавриат осуществляется по результатам НМТ по трем обязательным предметам - украинскому языку, математике, истории Украины - и одному предмету на выбор. Можно использовать результаты НМТ 2023 - 2025 годов, отметил Оксен Лисовой.

              К тому же значение имеет не только количество баллов, но и то, на какую специальность подается заявление.

              Для каждого направления установлены коэффициенты предметов. Например, для технических специальностей больший вес будет иметь математика, а для гуманитарных - язык или история. Поэтому с одинаковыми результатами теста можно иметь разные позиции в рейтинге в зависимости от выбранной специальности. Именно поэтому стоит заранее проверить, какие предметы являются определяющими для выбранного абитуриентом направления

               - говорится в сообщении министра.

              Также Оксен Лисовой прокомментировал нововведения относительно поступления в магистратуру. Это предусматривает сдачу единого вступительного экзамена, а для части специальностей - дополнительного профессионального теста.

              В то же время для поступления в аспирантуру нужно сдать экзамен по методологии научных исследований и пройти вступительные испытания в учреждении высшего образования.

              Поступление по квотам и собеседованию - как будет происходить

              Поступление по собеседованию вместо НМТ возможно для:

              • ветеранов войны, в частности лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий;
                • лиц, освобожденных из плена;
                  • поступающих, которые не смогли сдать НМТ из-за отсутствия условий (в частности по состоянию здоровья).

                    Поступление по квотам (то есть отдельным конкурсом на бюджетные места) предусмотрено для:

                    • детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
                      • поступающих с временно оккупированных территорий или территорий активных боевых действий;
                        • отдельных других категорий, определенных законодательством.

                          Напомним

                          Кабинет министров Украины принял решение об эксперименте по проектной аспирантуре, которая объединяет подготовку докторов философии с выполнением исследовательских проектов. Это изменит логику финансирования, сосредоточившись на конкретных проектах, а не на статусе аспиранта.

                          Евгений Устименко

                          ОбществоОбразование
                          Кабинет Министров Украины
                          Война в Украине
                          Оксен Лисовой
                          Министерство образования и науки Украины
                          Украина