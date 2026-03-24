МОН Украины огласило новые правила поступления в 2026 году - что меняется для абитуриентов

Министерство образования и науки Украины подготовило Порядок поступления в высшие учебные заведения на 2026 год. Об этом сообщил в Telegram глава ведомства Оксен Лисовой, передает УНН.

Детали

Как отметил Лисовой, поступление в учреждение высшего образования - это один из первых самостоятельных выборов, который определяет дальнейшую образовательную и профессиональную траекторию человека. По его словам, важно, чтобы этот выбор был осознанным, а доступ к качественному образованию в Украине не зависел от обстоятельств и был одинаково возможным для всех поступающих.

Ключевыми нововведениями являются следующие:

можно подать до 10 заявлений, но на бюджет - не более 5;

система приоритетности теперь действует и для поступления в магистратуру, в частности на контракт;

для большинства творческих специальностей вес творческого конкурса вырос - коэффициент составляет 0,7;

собеседования и творческие конкурсы проводятся очно, с исключениями для отдельных категорий поступающих;

результаты национальных выпускных экзаменов стран Европы могут засчитываться вместо НМТ для граждан Украины;

в 2026 году мотивационные письма больше не нужны.

При этом поступление на бакалавриат осуществляется по результатам НМТ по трем обязательным предметам - украинскому языку, математике, истории Украины - и одному предмету на выбор. Можно использовать результаты НМТ 2023 - 2025 годов, отметил Оксен Лисовой.

К тому же значение имеет не только количество баллов, но и то, на какую специальность подается заявление.

Для каждого направления установлены коэффициенты предметов. Например, для технических специальностей больший вес будет иметь математика, а для гуманитарных - язык или история. Поэтому с одинаковыми результатами теста можно иметь разные позиции в рейтинге в зависимости от выбранной специальности. Именно поэтому стоит заранее проверить, какие предметы являются определяющими для выбранного абитуриентом направления - говорится в сообщении министра.

Также Оксен Лисовой прокомментировал нововведения относительно поступления в магистратуру. Это предусматривает сдачу единого вступительного экзамена, а для части специальностей - дополнительного профессионального теста.

В то же время для поступления в аспирантуру нужно сдать экзамен по методологии научных исследований и пройти вступительные испытания в учреждении высшего образования.

Поступление по квотам и собеседованию - как будет происходить

Поступление по собеседованию вместо НМТ возможно для:

ветеранов войны, в частности лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий;

лиц, освобожденных из плена;

поступающих, которые не смогли сдать НМТ из-за отсутствия условий (в частности по состоянию здоровья).

Поступление по квотам (то есть отдельным конкурсом на бюджетные места) предусмотрено для:

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

поступающих с временно оккупированных территорий или территорий активных боевых действий;

отдельных других категорий, определенных законодательством.

Напомним

Кабинет министров Украины принял решение об эксперименте по проектной аспирантуре, которая объединяет подготовку докторов философии с выполнением исследовательских проектов. Это изменит логику финансирования, сосредоточившись на конкретных проектах, а не на статусе аспиранта.