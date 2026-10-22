Укрзалізниця запускає нові міжнародні поїзди до Польщі: які маршрути з'являться

"Укрзалізниця" оголосила про запуск нових міжнародних залізничних маршрутів до Польщі. Серед них – флагманський поїзд Київ – Холм, який носитиме ім'я українського історика та державного діяча Михайла Грушевського. Про це повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.

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Новий флагманський поїзд №23/24 сполучатиме Київ із польським містом Холм. Його назвуть на честь Михайла Грушевського, який очолював Українську Центральну Раду.

Крім того, перевізник анонсував ще 2 міжнародні маршрути, які розширять можливості залізничного сполучення між Україною та Польщею.

Які нові міжнародні поїзди запускає Укрзалізниця

Поїзд №31/32 Київ – Перемишль матиме зручне стикування з іншими залізничними рейсами до європейських міст. Зокрема, пасажири зможуть продовжити подорож до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце та Вроцлава.

Ще один маршрут – №73/74 Дніпро – Перемишль. Він пролягатиме через Кам'янське, П'ятихатки, Олександрію, Знам'янку та Львів.

Нові рейси мають розширити можливості міжнародних подорожей для українців, зокрема забезпечити додаткові залізничні сполучення з Польщею та пересадки на поїзди до інших країн Європи.

Точні дати початку курсування нових поїздів, розклад руху та вартість квитків у повідомленні не уточнюють.

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