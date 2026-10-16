Щоб можна було спрогнозувати форс-мажори - у застосунку УЗ можна з'явиться важлива функція

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У застосунку Укрзалізниці з’явиться функція інформування середньої кількості евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.

Тепер у застосунку Укрзалізниці можна побачити середню кількість евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда. Ми взяли усереднену статистику за останні 10 діб, щоб дані були максимально актуальними, але наголошуємо, що це не є гарантією і не обіцянка, а довідкова інформація для прогнозування форс-мажорів під час подорожі - повідомили в Укрзалізниці.

У компанії додали, що суттєво зменшили частку затримок у жовтні, але безпека лишається пріоритетом.

Нагадаємо

Кабінет міністрів визначив порядок роботи залізничного транспорту під час жовтого та червоного рівнів повітряної тривоги. Зокрема, за жовтого рівня рух поїздів, посадка та висадка пасажирів дозволяються, тоді як у разі червоного рівня посадка та висадка припиняються, а пасажири та працівники мають прослідувати в укриття.