Чтобы можно было спрогнозировать форс-мажоры — в приложении УЗ может появиться важная функция

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В приложении «Укрзалізниці» появится функция информирования о среднем количестве эвакуационных остановок и задержек для выбранного поезда. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці», передает УНН.

Теперь в приложении «Укрзалізниці» можно увидеть среднее количество эвакуационных остановок и задержек для выбранного поезда. Мы взяли усредненную статистику за последние 10 суток, чтобы данные были максимально актуальными, но подчеркиваем, что это не гарантия и не обещание, а справочная информация для прогнозирования форс-мажоров во время путешествия - сообщили в «Укрзалізниці».

В компании добавили, что существенно уменьшили долю задержек в октябре, однако безопасность остается приоритетом.

Напомним

Кабинет министров определил порядок работы железнодорожного транспорта во время желтого и красного уровней воздушной тревоги. В частности, при желтом уровне движение поездов, посадка и высадка пассажиров разрешаются, тогда как в случае красного уровня посадка и высадка прекращаются, а пассажиры и работники должны проследовать в укрытия.