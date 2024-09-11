Збірна України з футболу програла Чехії у Лізі націй
Київ • УНН
Українська збірна зазнала другої поразки в Лізі націй 2024/25, програвши Чехії з рахунком 2:3. Це була третя офіційна зустріч команд, попередні дві в 2018 році завершилися перемогами України.
Збірна України зазнала другої поразки у Лізі націй 2024/25 — у виїзному матчі поступилася Чехії з рахунком 2:3, повідомляє Суспільне.Спорт, передає УНН.
Деталі
Сезон стартував для підопічних Сергія Реброва поразкою від Албанії (1:2). "Синьо-жовті" вийшли вперед після перерви, але пропустили двічі до фінального свистка.
Зі збірною Чехії, яка напередодні розгромно поступилася Грузії (1:4), українці зустрічалися втретє в офіційних матчах. Обидві попередні очні зустрічі проходили в Лізі націй 2018 року та завершувалися мінімальними перемогами "синьо-жовтих".
Збірна України з футболу програла Аргентині та вибула з Олімпіади-2024 30.07.24, 20:10 • 25133 перегляди