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Збірна України з футболу програла Чехії у Лізі націй

Збірна України з футболу програла Чехії у Лізі націй

Київ • УНН

 • 16681 перегляди

Українська збірна зазнала другої поразки в Лізі націй 2024/25, програвши Чехії з рахунком 2:3. Це була третя офіційна зустріч команд, попередні дві в 2018 році завершилися перемогами України.

Збірна України зазнала другої поразки у Лізі націй 2024/25 — у виїзному матчі поступилася Чехії з рахунком 2:3, повідомляє Суспільне.Спорт, передає УНН.

Деталі

Сезон стартував для підопічних Сергія Реброва поразкою від Албанії (1:2). "Синьо-жовті" вийшли вперед після перерви, але пропустили двічі до фінального свистка.

Зі збірною Чехії, яка напередодні розгромно поступилася Грузії (1:4), українці зустрічалися втретє в офіційних матчах. Обидві попередні очні зустрічі проходили в Лізі націй 2018 року та завершувалися мінімальними перемогами "синьо-жовтих".

Збірна України з футболу програла Аргентині та вибула з Олімпіади-2024 30.07.24, 20:10 • 25133 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Спорт

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