Киев • УНН
Украинская сборная потерпела второе поражение в Лиге наций 2024/25, проиграв Чехии со счетом 2:3. Это была третья официальная встреча команд, предыдущие две в 2018 году завершились победами Украины.
Сборная Украины потерпела второе поражение в Лиге наций 2024/25 - в выездном матче уступила Чехии со счетом 2:3, сообщает Суспільне.Спорт, передает УНН.
Детали
Сезон стартовал для подопечных Сергея Реброва поражением от Албании (1:2). «Сине-желтые» вышли вперед после перерыва, но пропустили дважды до финального свистка.
Со сборной Чехии, которая накануне разгромно уступила Грузии (1:4), украинцы встречались третий раз в официальных матчах. Обе предыдущие очные встречи проходили в Лиге наций 2018 года и завершались минимальными победами «сине-желтых».
Збірна України з футболу програла Аргентині та вибула з Олімпіади-2024 30 июля 2024, 17:10 • 24550 просмотров