Сборная Украины потерпела второе поражение в Лиге наций 2024/25 - в выездном матче уступила Чехии со счетом 2:3, сообщает Суспільне.Спорт, передает УНН.

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Сезон стартовал для подопечных Сергея Реброва поражением от Албании (1:2). «Сине-желтые» вышли вперед после перерыва, но пропустили дважды до финального свистка.

Со сборной Чехии, которая накануне разгромно уступила Грузии (1:4), украинцы встречались третий раз в официальных матчах. Обе предыдущие очные встречи проходили в Лиге наций 2018 года и завершались минимальными победами «сине-желтых».

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