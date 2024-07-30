Олимпийская сборная Украины уступила Аргентине 0:2 в решающем матче группового этапа футбольного турнира. Команда набрала 3 очка, заняла третье место в группе B и завершила выступления на Олимпийских играх.
Олимпийская команда Украины уступила сборной Аргентины в финальном туре группового этапа футбольного турнира Олимпиады. Об этом пишет УНН со ссылкой на результат матча.
Детали
Сборная Украины по футболу проиграла Аргентине в матче решающего, третьего тура групповой стадии - 0:2.
Таким образом Олимпийская сборная Украины набрала 3 очка на групповом этапе футбольного турнира Олимпийских игр и завершила выступления.
Команда Ротаня финишировала третьей в группе B. Аргентина и Марокко набрали по 6 пунктов и вышли в четвертьфинал соревнований.
Дополнение
Перед матчами вторника, 30 июля, все команды группы В имели по три зачетных очка. Параллельно с матчем украинцев в Лионе проходила встреча других претендентов на место в плейоф, Ирака и Марокко.
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