Олимпийская сборная Украины в меньшинстве обыгрывает Марокко. На 90-ой минуте, при счете 1:1, победный мяч забивает нападающий львовского «Руха» Игорь Краснопир.

Передает УНН со ссылкой на трансляцию матча на платформе «Футбол».

Детали

Сборная Украины U23 по футболу во втором туре соревнований Олимпиады-2024 одерживает драматическую победу над олимпийской командой Марокко.

Подопечные Руслана Ротаня открыли счет в первом тайме: на 22-й минуте полузащитник олимпийской сборной Украины Максим Брагар разобрался с соперниками на левом фланге, прострелил на линию вратарской площадки, где пас замкнул центральный полузащитник Дмитрий Крыськив, представитель «Шахтера».

Во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота украинцев, поскольку Владимир Салюк нарушил правила в штрафной площадке. На 64-ой минуте Суфьян Рахими, нападающий эмиратского клуба «Аль-Айн», переиграл украинского голкипера Кирилла Фесюна, сравняв счет в поединке. Защитника сборной Украины наказали удалением за фол последней надежды.

Несмотря на то, что Украина осталась в меньшинстве, команда Ротаня продолжила создавать возможности, пытаясь получить победный результат. На 90+8 минуте, атака с центра поля завершилась прострелом на Краснопира. От того мяч отскочил в сетку. Арбитры просматривали эпизод на предмет VAR, но в итоге его засчитали. Украина в матче олимпийских сборных по футболу побеждает Марокко со счетом 2:1.