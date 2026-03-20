УАФ представила новую выездную форму сборной Украины накануне отбора к ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Новая синяя джерси с геральдическими мотивами и технологией CLIMACOOL+ стоит 6999 гривен. Дизайн символизирует преемственность трезубца от княжеских времен.

УАФ представила новую выездную форму сборной Украины накануне отбора к ЧМ-2026
Фото: Украинская Ассоциация Футбола

Adidas и Украинская ассоциация футбола представили новую выездную форму национальной сборной Украины накануне матчей отбора к Чемпионату мира-2026. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Детали

Сегодня, 20 марта, Adidas и Украинская ассоциация футбола представляют новую выездную форму национальной сборной Украины. Новый дизайн апеллирует к преемственности украинской геральдики - от трезубца Владимира Великого до гербов Василия Кричевского, Николая Бытинского и современного Государственного Герба Украины

- говорится в сообщении.

Отмечается, что футболка выполнена в ярком синем цвете с геометрическим узором в верхней части груди и на плечах, вдохновленным традиционными украинскими мотивами. Новый комплект создан для международного футбольного сезона 2026 года как часть глобального запуска выездных форм Adidas.

Если домашняя форма сборной Украины обращалась к гербу, созданному Василием Кричевским, то новая выездная форма развивает эту историю и демонстрирует преемственность украинского символа. От трезубца Владимира Великого до гербовых интерпретаций Кричевского и Бытинского, а затем - до современного Государственного Герба Украины, этот знак проходит сквозь века как символ украинской государственности. Новый дизайн Adidas подчеркивает эту преемственность и акцентирует: украинские символы имеют глубокие корни и непрерывную историю

- отметили в УАФ.

Как заявил президент УАФ Андрей Шевченко: "Соревнуясь за право принять участие в финальной части чемпионата мира 2026 года, мы представляем современную сборную современной Украины. Хорошо, что новый выездной комплект сочетает этот образ с символами, которые для нашей страны имеют особый вес, и напоминают, кто мы есть".

Также в УАФ подчеркнули, что как и вся коллекция, комплект разработан для поддержки игроков мирового уровня в моменты наивысшего давления и в различных климатических условиях. Для этого Adidas использовал 3D-сконструированные ткани с механическим стрейчем и зональным распределением материалов, дополненные новейшей технологией CLIMACOOL+, которая быстрее отводит влагу и дольше сохраняет ощущение сухости. Футболка также изготовлена из жаккардовой ткани для более легкой посадки и большей свободы движений, а классические три полоски вдоль плеч интегрированы через шов "елочка", что улучшает воздухопроницаемость и вентиляцию.

Отметим, комплект уже доступен в магазинах Adidas, а также на сайте компании и магазине УАФ. Указывается, что стоимость новой джерси составляет 6999 гривен.

Напомним

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав сборной Украины, который будет готовиться к матчу против Швеции в отборе к Чемпионату мира-2026. В основной список вошли 26 футболистов. Еще девять исполнителей находятся в резервном списке. Дебютные вызовы получили вратарь и нападающий киевского "Динамо" Руслан Нещерет и Матвей Пономаренко, а также защитник житомирского "Полесья" Борис Крушинский.

Также УНН сообщал, что защитник английского "Сток Сити" Максим Таловеров не поможет сборной Украины в матче плей-офф к Чемпионату мира-2026 против сборной Швеции. Таловерова заменит защитник житомирского "Полесья" Эдуард Сарапий.

Павел Башинский

Спорт
Техника
Бренд
Сергей Ребров
Андрей Шевченко
Adidas
Швеция
Украина