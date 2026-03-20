Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4м/с
35%
748мм
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Антоніу Кошта
Андрій Шевченко
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
BTS випустили новий альбом після чотирирічної перерви та готують грандіозне шоу в СеуліVideo09:59 • 8520 перегляди
Джамала із 7-річним сином зворушила виконанням хіта "1944"Video19 березня, 15:27 • 23424 перегляди
Андрій Джеджула з донькою потрапив у серйозну ДТП на мосту в Києві19 березня, 14:00 • 26228 перегляди
Україна знову посіла 111-е місце у рейтингу щастя, Фінляндія - перша вдев'яте поспіль19 березня, 07:25 • 60905 перегляди
Зендая розвіяла чутки про весілля з Томом Голландом: що відомо 18 березня, 15:54 • 36502 перегляди
Актуальне
Техніка
Ка-50
Золото
The Times
MIM-104 Patriot

УАФ представила нову виїзну форму збірної України напередодні відбору до ЧС-2026

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Нова синя джерсі з геральдичними мотивами та технологією CLIMACOOL+ коштує 6999 гривень. Дизайн символізує спадкоємність тризуба від княжих часів.

УАФ представила нову виїзну форму збірної України напередодні відбору до ЧС-2026
Фото: Українська Асоціація Футболу

Аdidas та Українська асоціація футболу представили нову виїзну форму національної збірної України напередодні матчів відбору до Чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 20 березня, Аdidas та Українська асоціація футболу представляють нову виїзну форму національної збірної України. Новий дизайн апелює до спадкоємності української геральдики - від тризуба Володимира Великого до гербів Василя Кричевського, Миколи Битинського та сучасного Державного Герба України

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що футболка виконана в яскравому синьому кольорі з геометричним візерунком у верхній частині грудей та на плечах, натхненним традиційними українськими мотивами. Новий комплект створено для міжнародного футбольного сезону 2026 року як частину глобального запуску виїзних форм Аdidas.

Якщо домашня форма збірної України зверталася до герба, створеного Василем Кричевським, то нова виїзна форма розвиває цю історію та демонструє тяглість українського символу. Від тризуба Володимира Великого до гербових інтерпретацій Кричевського і Битинського, а згодом - до сучасного Державного Герба України, цей знак проходить крізь століття як символ української державності. Новий дизайн Аdidas підкреслює цю спадкоємність і наголошує: українські символи мають глибоке коріння та безперервну історію

- зазначили в УАФ.

Як заявив президент УАФ Андрій Шевченко: "Змагаючись за право взяти участь у фінальній частині чемпіонату світу 2026 року, ми представляємо сучасну збірну сучасної України. Добре, що новий виїзний комплект поєднує цей образ із символами, які для нашої країни мають особливу вагу, і нагадують, хто ми є".

Також в УАФ наголосили, що як і вся колекція, комплект розроблено для підтримки гравців світового рівня в моменти найвищого тиску та в різних кліматичних умовах. Для цього Аdidas використав 3D-сконструйовані тканини з механічним стрейчем і зональним розподілом матеріалів, доповнені новітньою технологією CLIMACOOL+, яка швидше відводить вологу та довше зберігає відчуття сухості. Футболку також виготовлено з жакардової тканини для легшої посадки та більшої свободи рухів, а класичні три смужки вздовж плечей інтегровані через шов "ялинка", що покращує повітропроникність і вентиляцію.

Зазначимо, комплект уже доступний у магазинах Аdidas, а також на сайті компанії та магазині УАФ. Вказується, що вартість нової джерсі коштує 6999 гривень.

Нагадаємо

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад збірної України, який готуватиметься до матчу проти Швеції у відборі до Чемпіонату світу-2026. До основного списку увійшли 26 футболістів. Ще дев’ятеро виконавців перебувають у резервному списку. Дебютні виклики отримали воротар та нападник київського "Динамо" Руслан Нещерет та Матвій Пономаренко, а також захисник житомирського "Полісся" Борис Крушинський.

Також УНН повідомляв, що захисник англійського "Сток Сіті" Максим Таловєров не допоможе збірній України у матчі плей-оф до Чемпіонату світу-2026 проти збірної Швеції. Таловєрова замінить захисник житомирського "Полісся" Едуард Сарапій.

Павло Башинський

Спорт
Техніка
Бренд
Сергій Ребров
Андрій Шевченко
Adidas
Швеція
Україна