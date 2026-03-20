УАФ представила нову виїзну форму збірної України напередодні відбору до ЧС-2026

Фото: Українська Асоціація Футболу

Аdidas та Українська асоціація футболу представили нову виїзну форму національної збірної України напередодні матчів відбору до Чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 20 березня, Аdidas та Українська асоціація футболу представляють нову виїзну форму національної збірної України. Новий дизайн апелює до спадкоємності української геральдики - від тризуба Володимира Великого до гербів Василя Кричевського, Миколи Битинського та сучасного Державного Герба України - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що футболка виконана в яскравому синьому кольорі з геометричним візерунком у верхній частині грудей та на плечах, натхненним традиційними українськими мотивами. Новий комплект створено для міжнародного футбольного сезону 2026 року як частину глобального запуску виїзних форм Аdidas.

Якщо домашня форма збірної України зверталася до герба, створеного Василем Кричевським, то нова виїзна форма розвиває цю історію та демонструє тяглість українського символу. Від тризуба Володимира Великого до гербових інтерпретацій Кричевського і Битинського, а згодом - до сучасного Державного Герба України, цей знак проходить крізь століття як символ української державності. Новий дизайн Аdidas підкреслює цю спадкоємність і наголошує: українські символи мають глибоке коріння та безперервну історію - зазначили в УАФ.

Як заявив президент УАФ Андрій Шевченко: "Змагаючись за право взяти участь у фінальній частині чемпіонату світу 2026 року, ми представляємо сучасну збірну сучасної України. Добре, що новий виїзний комплект поєднує цей образ із символами, які для нашої країни мають особливу вагу, і нагадують, хто ми є".

Також в УАФ наголосили, що як і вся колекція, комплект розроблено для підтримки гравців світового рівня в моменти найвищого тиску та в різних кліматичних умовах. Для цього Аdidas використав 3D-сконструйовані тканини з механічним стрейчем і зональним розподілом матеріалів, доповнені новітньою технологією CLIMACOOL+, яка швидше відводить вологу та довше зберігає відчуття сухості. Футболку також виготовлено з жакардової тканини для легшої посадки та більшої свободи рухів, а класичні три смужки вздовж плечей інтегровані через шов "ялинка", що покращує повітропроникність і вентиляцію.

Зазначимо, комплект уже доступний у магазинах Аdidas, а також на сайті компанії та магазині УАФ. Вказується, що вартість нової джерсі коштує 6999 гривень.

Нагадаємо

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад збірної України, який готуватиметься до матчу проти Швеції у відборі до Чемпіонату світу-2026. До основного списку увійшли 26 футболістів. Ще дев’ятеро виконавців перебувають у резервному списку. Дебютні виклики отримали воротар та нападник київського "Динамо" Руслан Нещерет та Матвій Пономаренко, а також захисник житомирського "Полісся" Борис Крушинський.

Також УНН повідомляв, що захисник англійського "Сток Сіті" Максим Таловєров не допоможе збірній України у матчі плей-оф до Чемпіонату світу-2026 проти збірної Швеції. Таловєрова замінить захисник житомирського "Полісся" Едуард Сарапій.