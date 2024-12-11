В штаб-квартире Adidas прошли обыски: что известно
Киев • УНН
В головном офисе Adidas и других локациях прошли обыски из-за таможенных и налоговых вопросов. Расследование охватывает период с октября 2019 года, компания сотрудничает с органами власти.
Власти Германии провели обыски в головном офисе компании по производству спортивного Adidas в Херцогенаурах и других офисах. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
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Представитель Adidas заявил в своем заявлении, что расследование охватывает пятилетний период, начинающийся с октября 2019 года, и касается таможенных и налоговых правил в отношении продукции, импортируемой в Германию.
Отмечается, что Adidas уже несколько лет общается с таможенными органами по этому вопросу и предоставляет им документы и информацию.
Компания не ожидает каких-либо существенных финансовых последствий в связи с расследованием
За інформацією Bloomberg компанія Adidas досягла хороших результатів під керівництвом генерального директора Бьорна Гульдена, який заради цієї ролі залишив конкуруючу компанію Puma SE наприкінці 2022 року. У Жовті компанія підвищила річний цільовий показник прибутку на тлі буму ретро-кросівок, таких як Samba.
Напомним
Adidas удалил фотографию Беллы Хадид из рекламы кроссовок SL72 после критики со стороны Израиля. Компания извинилась за непреднамеренную связь с трагическими событиями Олимпиады-1972 и пересмотрит рекламную кампанию.