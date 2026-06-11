Нынешний Чемпионат мира по футболу может стать самым прибыльным в истории
Киев • УНН
Ожидаемый доход ФИФА от ЧМ-2026 составит 8 млрд евро благодаря телеправам и билетам. Турнир в трех странах охватит рекордные 6 млрд зрителей.
Чемпионат мира по футболу 2026 года устанавливает рекорды еще до старта турнира. ФИФА ожидает почти 8 млрд евро операционных доходов от соревнований, основную часть которых обеспечит продажа телевизионных прав, спонсорские контракты и билеты. Об этом сообщает Forbes, пишет УНН.
Детали
По оценкам ФИФА, более 3 млрд евро поступят от продажи телевизионных прав. Еще около 2,5 млрд евро организация планирует получить от реализации билетов, а стоимость заключенных спонсорских соглашений уже превысила 2 млрд евро.
Турнир также станет крупнейшим в истории по масштабам проведения. Впервые чемпионат будут принимать сразу три страны, матчи пройдут на 16 стадионах в четырех часовых поясах, а количество участников вырастет с 32 до 48 сборных.
ФИФА ожидает рекордную аудиторию
В федерации прогнозируют, что матчи чемпионата посмотрят до 6 млрд человек по всему миру, что составляет около 70% населения планеты.
Для сравнения, чемпионат мира 2022 года в Катаре охватил около 5 млрд зрителей через телевидение, стриминговые сервисы и социальные сети.
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По мнению ФИФА, проведение матчей в разных часовых поясах позволит еще больше увеличить аудиторию и интерес рекламодателей.
Крупнейшие бренды борются за присутствие на турнире
Система спонсорства ФИФА состоит из трех уровней. В число глобальных партнеров входят Adidas, Coca-Cola, Hyundai-Kia, Visa и Qatar Airways.
Среди официальных спонсоров турнира — McDonald's, Budweiser, Bank of America, Unilever и Verizon. На региональном уровне соревнования поддерживают компании Airbnb, Home Depot и Valvoline.
В ФИФА отмечают, что наибольший интерес к чемпионату проявляют компании из сфер туризма, питания и цифровых сервисов, стремящиеся воспользоваться глобальной аудиторией самого масштабного спортивного события мира.
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