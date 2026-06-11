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Нынешний Чемпионат мира по футболу может стать самым прибыльным в истории

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Ожидаемый доход ФИФА от ЧМ-2026 составит 8 млрд евро благодаря телеправам и билетам. Турнир в трех странах охватит рекордные 6 млрд зрителей.

Нынешний Чемпионат мира по футболу может стать самым прибыльным в истории

Чемпионат мира по футболу 2026 года устанавливает рекорды еще до старта турнира. ФИФА ожидает почти 8 млрд евро операционных доходов от соревнований, основную часть которых обеспечит продажа телевизионных прав, спонсорские контракты и билеты. Об этом сообщает Forbes, пишет УНН.

Детали

По оценкам ФИФА, более 3 млрд евро поступят от продажи телевизионных прав. Еще около 2,5 млрд евро организация планирует получить от реализации билетов, а стоимость заключенных спонсорских соглашений уже превысила 2 млрд евро.

Турнир также станет крупнейшим в истории по масштабам проведения. Впервые чемпионат будут принимать сразу три страны, матчи пройдут на 16 стадионах в четырех часовых поясах, а количество участников вырастет с 32 до 48 сборных.

ФИФА ожидает рекордную аудиторию

В федерации прогнозируют, что матчи чемпионата посмотрят до 6 млрд человек по всему миру, что составляет около 70% населения планеты.

Для сравнения, чемпионат мира 2022 года в Катаре охватил около 5 млрд зрителей через телевидение, стриминговые сервисы и социальные сети.

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По мнению ФИФА, проведение матчей в разных часовых поясах позволит еще больше увеличить аудиторию и интерес рекламодателей.

Крупнейшие бренды борются за присутствие на турнире

Система спонсорства ФИФА состоит из трех уровней. В число глобальных партнеров входят Adidas, Coca-Cola, Hyundai-Kia, Visa и Qatar Airways.

Среди официальных спонсоров турнира — McDonald's, Budweiser, Bank of America, Unilever и Verizon. На региональном уровне соревнования поддерживают компании Airbnb, Home Depot и Valvoline.

В ФИФА отмечают, что наибольший интерес к чемпионату проявляют компании из сфер туризма, питания и цифровых сервисов, стремящиеся воспользоваться глобальной аудиторией самого масштабного спортивного события мира.

Чемпионат мира-2026 по футболу - в четверг Мексика и ЮАР официально откроют турнир10.06.26, 17:46 • 24261 просмотр

Степан Гафтко

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