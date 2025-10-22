$41.740.01
Эксклюзив
14:00
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"
13:10
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в Харькове
08:35
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показатели
22 октября, 07:30
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
Trail Tested, City Ready — самая модная обувь GORE-TEX осени 2025 года

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Осень 2025 года отличается популярностью универсальных кроссовок с технологией GORE-TEX, сочетающих стиль и функциональность. Модели Salomon XT-6 GORE-TEX, Speedcross 3 GORE-TEX, XA Pro 3D GTX и adidas Adistar Cushion Gore-Tex, Terrex Swift R3 GTX обеспечивают защиту от непогоды и комфорт.

Trail Tested, City Ready — самая модная обувь GORE-TEX осени 2025 года

Осень 2025 года приносит с собой не только прохладу, но и четкое понимание: универсальность — это новый must-have. Современные кроссовки с технологией GORE-TEX сочетают стиль, функциональность и защиту от любых погодных сюрпризов. Они созданы для тех, кто хочет чувствовать себя уверенно и на трейле, и в центре мегаполиса. Благодаря инновациям таких брендов, как Salomon и adidas, осенние образы теперь могут быть комфортными и ультрамодными одновременно, передает УНН.

Какие модели Salomon определяют сезон 2025?

Легендарный Salomon XT-6 GORE-TEX остается одной из самых популярных моделей года — и не зря. Обувь сочетает легкую перфорированную сетку с прочными накладками, а водостойкая мембрана GORE-TEX ePE гарантирует сухость в дождь или лужи. Система быстрой шнуровки Quicklace® и подошва Contagrip® создают превосходное сцепление как на горных тропах, так и на скользких городских тротуарах.

Сегодня модники и модницы могут найти модель в модных осенних цветах: "North Atlantic" cyan, мягком бежевом, коричневом и классическом черном. Ее уже носят инфлюенсеры по всему миру, сочетая с техническими парками или широкими джинсами. Если вы ищете обувь, которая выдерживает дождь, грязь и при этом выглядит как high-fashion, обратите внимание на Salomon XT-6 GORE-TEX — это настоящая икона современного outdoor-стиля.

Как Speedcross и XA Pro адаптируются к городскому ритму?

Speedcross 3 GORE-TEX — это выбор тех, кто ценит динамику. Изначально созданная для трейлраннинга, эта модель стала любимицей среди ценителей streetwear. Благодаря агрессивному протектору и мембране Extended Comfort, она обеспечивает идеальное сцепление даже на скользких плитках или мокрой листве. Объемный силуэт добавляет смелости в образ, гармонично смотрясь с пуховиками или техническими брюками.

Не менее популярна XA Pro 3D GTX — обувь для тех, кто живет активно. Благодаря устойчивому корпусу и системе стабилизации 3D Chassis, эта модель прекрасно подходит как для хайкинга, так и для городских прогулок. Дополнительный бонус — унисекс палитра цветов: от оливкового до серого, что легко вписывается в любой гардероб.

Что нового предлагают adidas в своих GORE-TEX релизах?

Компания adidas в этом сезоне сделала ставку на инновационное сочетание спортивной ДНК и городского минимализма. Adistar Cushion Gore-Tex — это комфорт, адаптированный к реалиям осеннего климата. Верх из ткани Cordura выдерживает царапины и влагу, а мягкая амортизация Adiprene поглощает удары при ходьбе. Рефлективные вставки добавляют футуризма, а сварные элементы гарантируют долговечность. Эти кроссовки — идеальное решение для тех, кто любит спортивный люкс: они подходят как к трикотажным брюкам, так и к классическим джинсам.

Еще одна звезда коллекции — adidas Terrex. Модель TERREX Swift R3 GTX создана для путешествий и непредсказуемой погоды. Она имеет легкую конструкцию, прочный носок, полноценную мембрану GORE-TEX и подошву, способную справиться с любым покрытием — от брусчатки до горных троп. Доступная в оттенках оливы, черного и песочного, эта пара прекрасно подходит и для городских образов, и для вылазок на природу.

Почему GORE-TEX — это главная технология сезона?

Технология GORE-TEX — это не просто тренд, а гарантия комфорта. Мембрана удерживает воду снаружи, но позволяет влаге выходить наружу, обеспечивая "дыхание" обуви. Благодаря этой технологии модели Salomon и adidas остаются легкими, гибкими и готовыми к любым погодным вызовам.

Бренды соединили ее с инновационными подошвами EVA и Contagrip®, создавая обувь, которая не скользит даже на мокрой брусчатке. А современные дизайнерские решения — цветные акценты, рефлективные элементы, текстурные вставки — делают каждую модель не только функциональной, но и визуально привлекательной.

Как стилизовать GORE-TEX обувь этой осенью?

GORE-TEX кроссовки уже давно вышли за пределы спортивного гардероба. В 2025 году они прекрасно сочетаются с тренчами, карго-брюками, трикотажными костюмами или даже пальто прямого кроя.

Для него — черные или графитовые XT-6 GTX с джинсами и бомбером. Для нее — бежевые Adistar Cushion GTX с пальто oversize и кожаной сумкой. Главное — не бояться миксовать практичность и стиль. Именно этот баланс формирует новую осеннюю эстетику — где outdoor встречается с fashion.

Обувь с GORE-TEX — это больше, чем просто защита от дождя. Это символ активного стиля жизни, сочетающий свободу движения и городской шарм. Осень 2025 года — идеальный момент обновить свой гардероб кроссовками, которые готовы к любому приключению. Найдите свои идеальные пары Salomon и adidas с технологией GORE-TEX на PRM.com — официальном онлайн-магазине с эксклюзивными моделями, полными размерными сетками и проверенным качеством.

Лилия Подоляк

