Trail Tested, City Ready — наймодніше GORE-TEX взуття осені 2025 року

Осінь 2025 року приносить із собою не лише прохолоду, а й чітке розуміння: універсальність — це новий must-have. Сучасні кросівки з технологією GORE-TEX поєднують стиль, функціональність і захист від будь-яких погодних сюрпризів. Вони створені для тих, хто хоче відчувати себе впевнено і на трейлі, і в центрі мегаполіса. Завдяки інноваціям таких брендів, як Salomon та adidas, осінні образи тепер можуть бути комфортними та ультрамодними водночас, передає УНН.

Які моделі Salomon визначають сезон 2025?

Легендарний Salomon XT-6 GORE-TEX залишається однією з найпопулярніших моделей року — і не дарма. Взуття поєднує легку перфоровану сітку з міцними накладками, а водостійка мембрана GORE-TEX ePE гарантує сухість у дощ чи калюжі. Система швидкої шнурівки Quicklace® і підошва Contagrip® створюють чудове зчеплення як на гірських стежках, так і на слизьких міських тротуарах.

Сьогодні модники й модниці можуть знайти модель у модних осінніх кольорах: "North Atlantic" cyan, м’якому бежі, коричневому та класичному чорному. Її вже носять інфлюенсери по всьому світу, поєднуючи з технічними парками чи широкими джинсами. Якщо ви шукаєте взуття, яке витримує дощ, бруд і водночас на вигляд, як high-fashion, зверніть увагу на Salomon XT-6 GORE-TEX — це справжня ікона сучасного outdoor-стилю.

Як Speedcross і XA Pro адаптуються до міського ритму?

Speedcross 3 GORE-TEX — це вибір тих, хто цінує динаміку. Спочатку створена для трейлранінгу, ця модель стала улюбленицею серед поціновувачів streetwear. Завдяки агресивному протектору та мембрані Extended Comfort, вона забезпечує ідеальне зчеплення навіть на слизьких плитках чи мокрому листі. Об’ємний силует додає сміливості в образ, гармонійно виглядаючи з пуховиками чи технічними штанами.

Не менш популярна XA Pro 3D GTX — взуття для тих, хто живе активно. Завдяки стійкому корпусу та системі стабілізації 3D Chassis, ця модель чудово підходить як для хайкінгу, так і для міських прогулянок. Додатковий бонус — унісекс палітра кольорів: від оливкового до сірого, що легко вписується у будь-який гардероб.

Що нового пропонують adidas у своїх GORE-TEX релізах?

Компанія adidas цього сезону зробила ставку на інноваційне поєднання спортивної ДНК і міського мінімалізму. Adistar Cushion Gore-Tex — це комфорт, адаптований до реалій осіннього клімату. Верх із тканини Cordura витримує подряпини та вологу, а м’яка амортизація Adiprene поглинає удари під час ходьби. Рефлективні вставки додають футуризму, а зварні елементи гарантують довговічність. Ці кросівки — ідеальне рішення для тих, хто любить спортивний люкс: вони пасують як до трикотажних штанів, так і до класичних джинсів.

Ще одна зірка колекції — adidas Terrex. Модель TERREX Swift R3 GTX створена для подорожей і непередбачуваної погоди. Вона має легку конструкцію, міцний носок, повноцінну мембрану GORE-TEX і підошву, здатну впоратися з будь-яким покриттям — від бруківки до гірських стежок. Доступна у відтінках оливи, чорного й пісочного, ця пара чудово підходить і для міських образів, і для вилазок на природу.

Чому GORE-TEX — це головна технологія сезону?

Технологія GORE-TEX — це не просто тренд, а гарантія комфорту. Мембрана утримує воду зовні, але дозволяє волозі виходити назовні, забезпечуючи "дихання" взуття. Завдяки цій технології моделі Salomon і adidas залишаються легкими, гнучкими та готовими до будь-яких погодних викликів.

Бренди поєднали її з інноваційними підошвами EVA та Contagrip®, створюючи взуття, яке не ковзає навіть на мокрій бруківці. А сучасні дизайнерські рішення — кольорові акценти, рефлективні елементи, текстурні вставки — роблять кожну модель не лише функціональною, а й візуально привабливою.

Як стилізувати GORE-TEX взуття цієї осені?

GORE-TEX кросівки вже давно вийшли за межі спортивного гардероба. У 2025 році вони чудово поєднуються з тренчами, карго-брюками, трикотажними костюмами чи навіть пальто прямого крою.

Для нього — чорні або графітові XT-6 GTX із джинсами та бомбером. Для неї — бежеві Adistar Cushion GTX із пальтом oversize і шкіряною сумкою. Головне — не боятися міксувати практичність і стиль. Саме цей баланс формує нову осінню естетику — де outdoor зустрічається з fashion.

Взуття з GORE-TEX — це більше, ніж просто захист від дощу. Це символ активного стилю життя, що поєднує свободу руху й міський шарм. Осінь 2025 року — ідеальний момент оновити свій гардероб кросівками, які готові до будь-якої пригоди. Знайдіть свої ідеальні пари Salomon та adidas з технологією GORE-TEX на PRM.com — офіційному онлайн-магазині з ексклюзивними моделями, повними розмірними сітками й перевіреною якістю.