Adidas представил официальный мяч чемпионата мира 2026 – "Trionda"
Киев • УНН
Adidas представил официальный мяч "Trionda" для Чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Дизайн мяча сочетает цвета флагов трех стран-хозяек и символизирует единство футбола.
Adidas официально представил мяч чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Новый мяч получил название "Trionda" и сочетает цвета флагов трех стран-хозяек турнира: белый, красный, синий и зеленый. Об этом компания Adidas написала на своей странице в соцсети Х, сообщает УНН.
Детали
По описанию производителя, "Trionda" символизирует единство и энергию футбола, объединяя эмблемы звезды, кленового листа и орла в волнообразном трехцветном дизайне панелей. Мяч имеет бесшовную термосварную конструкцию и специальную поверхность для более предсказуемой траектории, точных касаний и уменьшенного поглощения воды, что повышает качество игры.
Дизайн коллекции мячей для чемпионата вдохновлен легендарной "волной", которая стала символом американских стадионов, и обеспечивает плавный, современный вид каждой панели Trionda. Этот мяч будут использовать лучшие игроки мирового турнира, подчеркивая стиль и высокие стандарты чемпионата.
Напомним
Международная федерация футбола (FIFA) официально представила талисманов Чемпионата мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. Маскотами турнира стали лось Мейпл, ягуар Заю и белоголовый орлан Клач, которые олицетворяют три страны-хозяйки чемпионата.
Сборная Украины по футболу с поражения начала выступления в квалификации ЧМ-2026. В номинально домашнем матче "сине-желтые" уступили фавориту группы D, команде Франции.
Во втором матче группы Украина сыграла вничью со сборной Азербайджана.