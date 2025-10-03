Adidas представил официальный мяч чемпионата мира 2026 – "Trionda"

$41.280.05
48.500.13
ukenru
10:33 • 644 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 8900 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 14827 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 13240 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 14959 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 14306 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 14007 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 17829 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30582 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52442 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.7м/с
73%
756мм
Популярные новости
США давят на Грецию, чтобы она продала Украине часть истребителей Mirage через механизм PURL3 октября, 01:14 • 13231 просмотра
Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов - Reuters3 октября, 01:34 • 21842 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto3 октября, 03:34 • 17090 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 26063 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 8104 просмотра
публикации
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:51 • 8932 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 14836 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 26193 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 43316 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 51278 просмотра
Актуальные люди
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Николь Кидман
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Полтавская область
Одесская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 8336 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 23918 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 67081 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 74796 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 55454 просмотра
Актуальное
Financial Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Хранитель
9К720 Искандер
Кх-59

Adidas представил официальный мяч чемпионата мира 2026 – "Trionda"

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Adidas представил официальный мяч "Trionda" для Чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Дизайн мяча сочетает цвета флагов трех стран-хозяек и символизирует единство футбола.

Adidas представил официальный мяч чемпионата мира 2026 – "Trionda"

Adidas официально представил мяч чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Новый мяч получил название "Trionda" и сочетает цвета флагов трех стран-хозяек турнира: белый, красный, синий и зеленый. Об этом компания Adidas написала на своей странице в соцсети Х, сообщает УНН.

Детали

По описанию производителя, "Trionda" символизирует единство и энергию футбола, объединяя эмблемы звезды, кленового листа и орла в волнообразном трехцветном дизайне панелей. Мяч имеет бесшовную термосварную конструкцию и специальную поверхность для более предсказуемой траектории, точных касаний и уменьшенного поглощения воды, что повышает качество игры.

Дизайн коллекции мячей для чемпионата вдохновлен легендарной "волной", которая стала символом американских стадионов, и обеспечивает плавный, современный вид каждой панели Trionda. Этот мяч будут использовать лучшие игроки мирового турнира, подчеркивая стиль и высокие стандарты чемпионата.

Напомним

Международная федерация футбола (FIFA) официально представила талисманов Чемпионата мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. Маскотами турнира стали лось Мейпл, ягуар Заю и белоголовый орлан Клач, которые олицетворяют три страны-хозяйки чемпионата.

Сборная Украины по футболу с поражения начала выступления в квалификации ЧМ-2026. В номинально домашнем матче "сине-желтые" уступили фавориту группы D, команде Франции.

Во втором матче группы Украина сыграла вничью со сборной Азербайджана.

Степан Гафтко

Спорт
Adidas
Мексика
Азербайджан
Канада
Франция
Соединённые Штаты
Украина