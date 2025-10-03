$41.280.05
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 10812 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 15871 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00 • 13831 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 15475 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
06:22 • 14531 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
06:14 • 14181 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 17855 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 30634 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 52460 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Adidas представив офіційний м’яч чемпіонату світу 2026 – "Trionda"

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Adidas презентував офіційний м'яч "Trionda" для Чемпіонату світу з футболу 2026 року, що пройде в США, Канаді та Мексиці. Дизайн м'яча поєднує кольори прапорів трьох країн-господарок та символізує єдність футболу.

Adidas представив офіційний м’яч чемпіонату світу 2026 – "Trionda"

Adidas офіційно представив м’яч чемпіонату світу з футболу 2026 року, який пройде в США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня. Новий м’яч отримав назву "Trionda" та поєднує кольори прапорів трьох країн-господарок турніру: білий, червоний, синій та зелений. Про це компанія Adidas написала на своїй сторінці в соцмережі Х, повідомляє УНН.

Деталі

За описом виробника, "Trionda" символізує єдність та енергію футболу, поєднуючи емблеми зірки, кленового листа та орла у хвилеподібному трьохкольоровому дизайні панелей. М’яч має безшовну термозварну конструкцію та спеціальну поверхню для більш передбачуваної траєкторії, точних дотиків і зменшеного поглинання води, що підвищує якість гри.

Дизайн колекції м’ячів для чемпіонату натхненний легендарною "хвилею", яка стала символом американських стадіонів, і забезпечує плавний, сучасний вигляд кожної панелі Trionda. Цей м’яч використовуватимуть найкращі гравці світового турніру, підкреслюючи стиль і високі стандарти чемпіонату.

Нагадаємо

Міжнародна федерація футболу (FIFA) офіційно представила талісманів Чемпіонату світу-2026, що відбудеться в США, Канаді та Мексиці. Маскотами турніру стали лось Мейпл, ягуар Заю та білоголовий орлан Клач, які уособлюють три країни-господарки чемпіонату.

Збірна України з футболу з поразки розпочала виступи у кваліфікації ЧС-2026. У номінально домашньому матчі "синьо-жовті" поступилися фавориту групи D, команді Франції.

У другому матчі групи Україна зіграла внічию із збірною Азербайджану.

Степан Гафтко

Спорт
Adidas
Мексика
Азербайджан
Канада
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна