Adidas представив офіційний м’яч чемпіонату світу 2026 – "Trionda"
Київ • УНН
Adidas офіційно представив м’яч чемпіонату світу з футболу 2026 року, який пройде в США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня. Новий м’яч отримав назву "Trionda" та поєднує кольори прапорів трьох країн-господарок турніру: білий, червоний, синій та зелений. Про це компанія Adidas написала на своїй сторінці в соцмережі Х, повідомляє УНН.
Деталі
За описом виробника, "Trionda" символізує єдність та енергію футболу, поєднуючи емблеми зірки, кленового листа та орла у хвилеподібному трьохкольоровому дизайні панелей. М’яч має безшовну термозварну конструкцію та спеціальну поверхню для більш передбачуваної траєкторії, точних дотиків і зменшеного поглинання води, що підвищує якість гри.
Дизайн колекції м’ячів для чемпіонату натхненний легендарною "хвилею", яка стала символом американських стадіонів, і забезпечує плавний, сучасний вигляд кожної панелі Trionda. Цей м’яч використовуватимуть найкращі гравці світового турніру, підкреслюючи стиль і високі стандарти чемпіонату.
Міжнародна федерація футболу (FIFA) офіційно представила талісманів Чемпіонату світу-2026, що відбудеться в США, Канаді та Мексиці. Маскотами турніру стали лось Мейпл, ягуар Заю та білоголовий орлан Клач, які уособлюють три країни-господарки чемпіонату.
Збірна України з футболу з поразки розпочала виступи у кваліфікації ЧС-2026. У номінально домашньому матчі "синьо-жовті" поступилися фавориту групи D, команді Франції.
У другому матчі групи Україна зіграла внічию із збірною Азербайджану.