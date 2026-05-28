Смотрят ли зумеры матчи? Главные инсайты с панели GGBET на SBC Summit Ukraine

$44.300.0251.540.03
ukenru
16:32 • 11062 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
16:14 • 21687 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 18257 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 17832 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 16516 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 13703 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 13713 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 12762 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
28 мая, 13:18 • 12512 просмотра
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
28 мая, 12:58 • 23996 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.6м/с
66%
748мм
Популярные новости
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 26483 просмотра
Покушение на убийство мэра Пятихаток - нападавшему сообщили о подозрении15:46 • 4120 просмотра
Полицейские в Донецкой области избили ребенка и положили на капот авто - Лубинец отреагировал17:33 • 10442 просмотра
WTA заставила Олейникову снять патч полка Калиновского на Ролан Гаррос-2026Video17:45 • 3284 просмотра
Олейникова одержала победу в матче второго круга Ролан Гаррос-202619:02 • 3574 просмотра
публикации
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг28 мая, 12:58 • 23990 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 26528 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста28 мая, 12:30 • 23595 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot28 мая, 11:52 • 25263 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto28 мая, 11:23 • 27760 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Денис Штилерман
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Покровск
Иран
Реклама
УНН Lite
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 17300 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 27025 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 81059 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 56786 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 72060 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Отопление
MIM-104 Patriot

Смотрят ли зумеры матчи? Главные инсайты с панели GGBET на SBC Summit Ukraine

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

На SBC Summit Ukraine 2026 GGBET представил исследование о зумерах. 54% молодежи регулярно смотрят матчи, а треть платит за спортивный контент.

Смотрят ли зумеры матчи? Главные инсайты с панели GGBET на SBC Summit Ukraine

27 мая в киевском КВЦ "Парковый" прошла пятая Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2026. Премиум-спонсор события, букмекерский бренд GGBET, представил панельную дискуссию о поведении и привычках зумеров относительно просмотра  спортивных событий, потребления контента и расходов на спорт. Спикеры говорили о трансформации спортивного контента, изменении привычек аудитории и новых вызовах в борьбе за ее внимание, передает УНН.

В дискуссии приняли участие CEO GGBET Сергей Мищенко, главный редактор Tribuna.com Олег Щербаков, директор Adidas Ukraine Игорь Маринич и руководитель отдела медиа ФК "Полесье" Александр Федоришин. Модератором выступил спортивный блогер Дмитрий Поворознюк.

Бренд GGBET презентовал результаты исследования спортивной аудитории, проведенного среди фанов ФК "Полесье", пользователей GGBET, подписчиков медиа Tribuna.com, Sport Business Media и аудитории Дмитрия Поворознюка. Всего в опросе приняли участие 937 человек.

Прежде всего исследование опровергло распространенное мнение, что поколение зумеров из-за клипового мышления почти не смотрит матчи. Согласно результатам, 54% зумеров не просто смотрят матчи, а и делают это регулярно несколько раз в неделю или чаще. И в этом они почти не отличаются от миллениалов и поколения Х.

Наряду с этим зумеры — самые активные потребители короткоформатного контента. У них самый большой запрос на разнообразие контента, в частности развлекательного.

Во время дискуссии СEO GGBET Сергей Мищенко поделился тремя принципами создания контента, которые команда GGBET сформировала после анализа собственных рекламных кампаний. По его словам, эффективный спортивный контент сегодня должен соответствовать трем критериям: быть эксклюзивным, нетипичным, а также своевременным.

"GGBET как один из топовых беттинг-операторов в Украине производит и публикует огромное количество контента. Единственный путь привлечь и удержать аудиторию это постоянно быть в ее информационном пузыре. 

Мы представляем спортсменов как живых людей таких же, как фаны. Мы снимаем с ними квизы, челленджи, вопросы-ответы то есть показываем закулисье", — отметил Сергей Мищенко.

Также среди интересных инсайтов исследования:

  • Онлайн — базовый способ взаимодействия со спортом (94% зумеров, 96% миллениалов и 94% поколения X смотрят спортивные события онлайн).
    • Зумеры наиболее социальны в офлайне: 37% хотят взаимодействия с игроками, а для 65% матч — это повод провести время с друзьями. 
      • Альтернативные трансляции со стримерами пользуются наименьшим спросом среди всех поколений по сравнению с другими видами контента.
        • Только 16% среди всех опрошенных ходят на стадион, однако значительная часть из них делает это регулярно. 
          • Зумеры единственные имеют в топе расходов на спорт подписки и контент (33%).

            Конференция SBC Summit Ukraine 2026 собрала около 1300 участников и более 60 спикеров, среди которых представители федераций, брендов, медиа и спортивных организаций. Событие стало площадкой для обсуждения главных трендов спортивной индустрии, развития партнерств, коммуникаций и взаимодействия с целевой аудиторией.

            21+

            Реклама

            УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

            ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

            Лилия Подоляк

            Новости Бизнеса
            Тренд
            Бренд
            Социальная сеть
            Блогеры
            Adidas
            Организация Объединенных Наций
            Киев