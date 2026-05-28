Смотрят ли зумеры матчи? Главные инсайты с панели GGBET на SBC Summit Ukraine

27 мая в киевском КВЦ "Парковый" прошла пятая Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2026. Премиум-спонсор события, букмекерский бренд GGBET, представил панельную дискуссию о поведении и привычках зумеров относительно просмотра спортивных событий, потребления контента и расходов на спорт. Спикеры говорили о трансформации спортивного контента, изменении привычек аудитории и новых вызовах в борьбе за ее внимание, передает УНН.

В дискуссии приняли участие CEO GGBET Сергей Мищенко, главный редактор Tribuna.com Олег Щербаков, директор Adidas Ukraine Игорь Маринич и руководитель отдела медиа ФК "Полесье" Александр Федоришин. Модератором выступил спортивный блогер Дмитрий Поворознюк.

Бренд GGBET презентовал результаты исследования спортивной аудитории, проведенного среди фанов ФК "Полесье", пользователей GGBET, подписчиков медиа Tribuna.com, Sport Business Media и аудитории Дмитрия Поворознюка. Всего в опросе приняли участие 937 человек.

Прежде всего исследование опровергло распространенное мнение, что поколение зумеров из-за клипового мышления почти не смотрит матчи. Согласно результатам, 54% зумеров не просто смотрят матчи, а и делают это регулярно — несколько раз в неделю или чаще. И в этом они почти не отличаются от миллениалов и поколения Х.

Наряду с этим зумеры — самые активные потребители короткоформатного контента. У них самый большой запрос на разнообразие контента, в частности развлекательного.

Во время дискуссии СEO GGBET Сергей Мищенко поделился тремя принципами создания контента, которые команда GGBET сформировала после анализа собственных рекламных кампаний. По его словам, эффективный спортивный контент сегодня должен соответствовать трем критериям: быть эксклюзивным, нетипичным, а также своевременным.

"GGBET как один из топовых беттинг-операторов в Украине производит и публикует огромное количество контента. Единственный путь привлечь и удержать аудиторию — это постоянно быть в ее информационном пузыре.

Мы представляем спортсменов как живых людей — таких же, как фаны. Мы снимаем с ними квизы, челленджи, вопросы-ответы — то есть показываем закулисье", — отметил Сергей Мищенко.

Также среди интересных инсайтов исследования:

Онлайн — базовый способ взаимодействия со спортом (94% зумеров, 96% миллениалов и 94% поколения X смотрят спортивные события онлайн).

(94% зумеров, 96% миллениалов и 94% поколения X смотрят спортивные события онлайн). Зумеры наиболее социальны в офлайне: 37% хотят взаимодействия с игроками, а для 65% матч — это повод провести время с друзьями.

Альтернативные трансляции со стримерами пользуются наименьшим спросом среди всех поколений по сравнению с другими видами контента.

со стримерами пользуются наименьшим спросом среди всех поколений по сравнению с другими видами контента. Только 16% среди всех опрошенных ходят на стадион, однако значительная часть из них делает это регулярно.

Зумеры единственные имеют в топе расходов на спорт подписки и контент (33%).

Конференция SBC Summit Ukraine 2026 собрала около 1300 участников и более 60 спикеров, среди которых представители федераций, брендов, медиа и спортивных организаций. Событие стало площадкой для обсуждения главных трендов спортивной индустрии, развития партнерств, коммуникаций и взаимодействия с целевой аудиторией.

21+

Реклама

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).