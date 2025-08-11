Adidas извиняется за сандалии, копирующие гуараче: Мексика требует от спортивного гиганта компенсации

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
16:37 • 27401 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 59771 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 113564 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 103843 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 73572 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 124340 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 125699 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 105533 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73119 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 124830 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.8м/с
55%
753мм
Популярные новости
ЕС планирует стратегию влияния на саммит Трампа и путина на Аляске - Politico11 августа, 10:03 • 9346 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 105412 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения11 августа, 10:29 • 65533 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 95788 просмотра
Уникальный дрон с ИИ для поражения целей на 50+ км: Федоров показал, как работает разработка "Тройки"Video11 августа, 11:33 • 67888 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 27394 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 59749 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 113536 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 96808 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 106402 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 113536 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 109091 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 224015 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 370619 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 272395 просмотра
Актуальное
Хранитель
Forbes
Financial Times
Facebook
Беспилотный летательный аппарат

Adidas извиняется за сандалии, копирующие гуараче: Мексика требует от спортивного гиганта компенсации

Киев • УНН

 • 3124 просмотра

Adidas выпустил обувь, копирующую традиционные сандалии коренных народов Мексики, без указания авторства. Мексиканские власти требуют компенсации от Adidas за заимствование стиля местных общин.

Adidas извиняется за сандалии, копирующие гуараче: Мексика требует от спортивного гиганта компенсации

В понедельник компания Adidas принесла официальные извинения после того, как президент Мексики Клаудия Шейнбаум раскритиковала спортивный бренд за обувь, копирующую традиционные сандалии коренных народов (гуараче), без указания авторства дизайна или имени мастеров.

Передает УНН со ссылкой на агентство Reuters, AFP и El Economista.

Детали

Мексиканские власти требуют от Adidas, немецкого производителя одежды и спортивного оборудования, выплаты компенсации местным общинам после того, как компания выпустила на рынок обувь, вдохновленную традиционными сандалиями одного из регионов страны Центральной Америки.

Критики в Мексике утверждали, что в названии обуви, которую выпустили Adidas и мексиканско-американский дизайнер Вилли Чаваррия, используется название южного мексиканского штата, который является основным производителем традиционных кожаных сандалий.

Справка

Сандалии сочетают современный дизайн с ткаными элементами, напоминающими кожаные сандалии "гуараче", типичные для южного штата Оахака.

Обувь выпустил в сотрудничестве с Adidas мексиканско-американский дизайнер Вилли Чаваррия.

Чаваррия родился в Соединенных Штатах у ирландско-американской матери и мексиканско-американского отца. В предыдущем интервью Sneaker News рассказал, что намеревался отметить свое культурное наследие через работу с Adidas.

Комментарий президента Мексики

Крупные компании часто берут продукты, идеи и дизайны у коренных общин. Мы рассматриваем юридическую сторону, чтобы иметь возможность их поддержать

- заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум на недавней пресс-конференции.

Дизайнер признал - продукт Adidas сочетает в себе элемент, относящийся к штату Оахака в Мексике

Американский дизайнер Вилли Чаваррия признал в субботу, что в его сандалиях, разработанных для Adidas, неправомерно использовано название мексиканского штата Оахака.

Я глубоко сожалею, что этот дизайн присвоил себе название и не был разработан в прямом и содержательном сотрудничестве с жителями Оахаки

- заявил мексиканский дизайнер в заявлении, направленном агентству AFP.

В компании Adidas также извинились.

Кроссовки Oaxaca Slip-On были созданы по мотивам дизайна из Оахаки, основанного на традициях Вилья-Идальго-Ялалаг

- говорится в заявлении Adidas.

Не первый спор

Спор является очередной мерой Мексики для защиты своих традиционных дизайнов от мировых модных фирм, поскольку ранее она подавала жалобы против владельца Zara Inditex и Louis Vuitton.

Напомним

Одна из крупнейших международных компаний модной одежды Zara сообщила о возобновлении работы в Украине.

Французский бренд роскоши Louis Vuitton поднял цены в США примерно на 4% из-за недавнего введения 10-процентной пошлины на импорт.

Новые пошлины Трампа ударят по ритейлерам одежды и кроссовок: акции H&M, Nike и Adidas уже упали04.04.25, 09:44 • 9090 просмотров

Игорь Тележников

Новости МираФинансы
Луи Виттон
Adidas
Reuters
Мексика
Германия
Соединённые Штаты