Adidas извиняется за сандалии, копирующие гуараче: Мексика требует от спортивного гиганта компенсации

В понедельник компания Adidas принесла официальные извинения после того, как президент Мексики Клаудия Шейнбаум раскритиковала спортивный бренд за обувь, копирующую традиционные сандалии коренных народов (гуараче), без указания авторства дизайна или имени мастеров.

Детали

Мексиканские власти требуют от Adidas, немецкого производителя одежды и спортивного оборудования, выплаты компенсации местным общинам после того, как компания выпустила на рынок обувь, вдохновленную традиционными сандалиями одного из регионов страны Центральной Америки.

Критики в Мексике утверждали, что в названии обуви, которую выпустили Adidas и мексиканско-американский дизайнер Вилли Чаваррия, используется название южного мексиканского штата, который является основным производителем традиционных кожаных сандалий.

Справка

Сандалии сочетают современный дизайн с ткаными элементами, напоминающими кожаные сандалии "гуараче", типичные для южного штата Оахака.

Обувь выпустил в сотрудничестве с Adidas мексиканско-американский дизайнер Вилли Чаваррия.

Чаваррия родился в Соединенных Штатах у ирландско-американской матери и мексиканско-американского отца. В предыдущем интервью Sneaker News рассказал, что намеревался отметить свое культурное наследие через работу с Adidas.

Комментарий президента Мексики

Крупные компании часто берут продукты, идеи и дизайны у коренных общин. Мы рассматриваем юридическую сторону, чтобы иметь возможность их поддержать - заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум на недавней пресс-конференции.

Дизайнер признал - продукт Adidas сочетает в себе элемент, относящийся к штату Оахака в Мексике

Американский дизайнер Вилли Чаваррия признал в субботу, что в его сандалиях, разработанных для Adidas, неправомерно использовано название мексиканского штата Оахака.

Я глубоко сожалею, что этот дизайн присвоил себе название и не был разработан в прямом и содержательном сотрудничестве с жителями Оахаки - заявил мексиканский дизайнер в заявлении, направленном агентству AFP.

В компании Adidas также извинились.

Кроссовки Oaxaca Slip-On были созданы по мотивам дизайна из Оахаки, основанного на традициях Вилья-Идальго-Ялалаг - говорится в заявлении Adidas.

Не первый спор

Спор является очередной мерой Мексики для защиты своих традиционных дизайнов от мировых модных фирм, поскольку ранее она подавала жалобы против владельца Zara Inditex и Louis Vuitton.

Напомним

