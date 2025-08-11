Adidas вибачається за сандалі, що копіюють гуараче: Мексика вимагає від спортивного гіганту компенсації

У понеділок компанія Adidas принесла офіційні вибачення після того, як президент Мексики Клаудія Шейнбаум розкритикувала спортивний бренд за взуття, що копіює традиційні сандалі корінних народів (гуараче), без зазначення авторства дизайну або імені майстрів.

Передає УНН із посиланням на агентство Reuters, AFP та El Economista.

Деталі

Мексиканські влада вимагає від Adidas, німецького виробника одягу та спортивного обладнання, сплати компенсації місцевим громадам після того, як компанія випустила на ринок взуття, натхненне традиційними сандалями одного з регіонів країни Центральної Америки.

Критики в Мексиці стверджували, що в назві взуття, яке випустили Adidas та мексикансько-американський дизайнер Віллі Чаваррія, використовується назва південного мексиканського штату, який є основним виробником традиційних шкіряних сандалій.

Довідка

Сандалі поєднують сучасний дизайн з тканими елементами, що нагадують шкіряні сандалі "гуараче", типові для південного штату Оахака.

Взуття випустив у співпраці з Adidas мексикансько-американський дизайнер Віллі Чаваррія.

Чаваррія народився в Сполучених Штатах у ірландсько-американської матері та мексикансько-американського батька. У попередньому інтерв'ю Sneaker News розповів, що мав намір відзначити свою культурну спадщину через роботу з Adidas.

Коментар президента Мексики

Великі компанії часто беруть продукти, ідеї та дизайни у корінних громад. Ми розглядаємо юридичну сторону, щоб мати змогу їх підтримати - заявила президент Мексики Клаудія Шейнбаум на нещодавній прес-конференції.

Дизайнер визнав - продукт Adidas поєднує в собі елемент, що відноситься до штату Оахака у Мексиці

Американський дизайнер Віллі Чаваррія визнав у суботу, що в його сандалях, розроблених для Adidas, неправомірно використано назву мексиканського штату Оахака.

Я глибоко шкодую, що цей дизайн привласнив собі назву і не був розроблений у прямій і змістовній співпраці з жителями Оахаки - заявив мексиканський дизайнер у заяві, надісланій агентству AFP.

У компанії Adidas також вибачилися.

Кросівки Oaxaca Slip-On були створені за мотивами дизайну з Оахаки, заснованого на традиціях Вілья-Ідальго-Ялалаг - йдеться в заяві Adidas.

Не перший спір

Суперечка є черговим заходом Мексики для захисту своїх традиційних дизайнів від світових модних фірм, оскільки раніше вона подавала скарги проти власника Zara Inditex та Louis Vuitton.

