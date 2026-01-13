Лига чемпионов УЕФА: Adidas представила официальный игровой мяч в честь 25-летия сотрудничества с турниром
Киев • УНН
Модель Finale 1 сохраняет цвета и графику дизайна первого мяча Starball. Она будет использоваться в 7-м и 8-м турах Лиги чемпионов УЕФА.
Компания Adidas представила официальный игровой мяч Лиги чемпионов УЕФА в честь 25-летия сотрудничества с турниром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФК "Арсенал" (Лондон) и УЕФА.
Детали
Модель получила название Finale 1 - она сохраняет цвета и графику дизайна первого мяча Starball, а также имеет современный эффект изменения цвета, который плавно переходит от черного к фиолетовому в зависимости от угла зрения.
Сохраняя высочайшие стандарты игры, мяч использует ту же бесшовную конструкцию с термосклеиванием, что и последние официальные мячи Лиги чемпионов УЕФА, обеспечивая элитную производительность благодаря оптимальной точности, стабильности и контролю в любых условиях
Также отмечается, что мяч будет использоваться в 7-м и 8-м турах Лиги чемпионов УЕФА.
Напомним
Высокопоставленные чиновники УЕФА заявили, что возвращение России к международным соревнованиям под эгидой организации даже на молодежном уровне будет невозможным, пока не будет достигнуто решение о прекращении войны в Украине.