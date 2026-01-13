Лига чемпионов УЕФА: Adidas представила официальный игровой мяч в честь 25-летия сотрудничества с турниром

$43.260.18
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 4344 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 20101 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 35618 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 26601 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 27428 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 43476 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 21426 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 22416 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 48564 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Популярные новости
Ночные взрывы в Киеве: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами12 января, 23:25 • 15407 просмотра
В результате вражеских ударов по пригороду Харькова погиб человек - ОВА12 января, 23:43 • 5050 просмотра
Британия нашла основания для захвата сотен нефтяных танкеров теневого флота РФ - The Times13 января, 00:16 • 5974 просмотра
Удары по пригороду Харькова: число жертв возросло13 января, 00:39 • 17082 просмотра
Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС13 января, 02:17 • 12447 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:17 • 43476 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 42366 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 48564 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 44488 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 48956 просмотра
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Николас Мадуро
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Венесуэла
Иран
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 37702 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 33072 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 38624 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 40608 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 96723 просмотра
9К720 Искандер
Шахед-136
Отопление
Ракетная система С-300

Лига чемпионов УЕФА: Adidas представила официальный игровой мяч в честь 25-летия сотрудничества с турниром

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Модель Finale 1 сохраняет цвета и графику дизайна первого мяча Starball. Она будет использоваться в 7-м и 8-м турах Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов УЕФА: Adidas представила официальный игровой мяч в честь 25-летия сотрудничества с турниром
Фото: www.instagram.com/arsenal

Компания Adidas представила официальный игровой мяч Лиги чемпионов УЕФА в честь 25-летия сотрудничества с турниром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФК "Арсенал" (Лондон) и УЕФА.

Детали

Модель получила название Finale 1 - она сохраняет цвета и графику дизайна первого мяча Starball, а также имеет современный эффект изменения цвета, который плавно переходит от черного к фиолетовому в зависимости от угла зрения.

Сохраняя высочайшие стандарты игры, мяч использует ту же бесшовную конструкцию с термосклеиванием, что и последние официальные мячи Лиги чемпионов УЕФА, обеспечивая элитную производительность благодаря оптимальной точности, стабильности и контролю в любых условиях

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что мяч будет использоваться в 7-м и 8-м турах Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним

Высокопоставленные чиновники УЕФА заявили, что возвращение России к международным соревнованиям под эгидой организации даже на молодежном уровне будет невозможным, пока не будет достигнуто решение о прекращении войны в Украине.

Евгений Устименко

УЕФА
Adidas
Украина