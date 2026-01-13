Ліга Чемпіонів УЄФА: Adidas представила офіційний ігровий м’яч на честь 25-річчя співпраці з турніром
Київ • УНН
Модель Finale 1 зберігає кольори та графіку дизайну першого м’яча Starball. Вона буде використовуватися в 7-му та 8-му турах Ліги чемпіонів УЄФА.
Компанія Adidas представила офіційний ігровий м’яч Ліги чемпіонів УЄФА на честь 25-річчя співпраці з турніром. Про це повідомляє УНН з посиланням на ФК "Арсенал" (Лондон) і УЄФА.
Деталі
Модель отримала назву Finale 1 - вона зберігає кольори та графіку дизайну першого м’яча Starball, а також має сучасний ефект зміни кольору, який плавно переходить від чорного до фіолетового залежно від кута зору.
Зберігаючи найвищі стандарти гри, м'яч використовує ту саму безшовну конструкцію з термоскріпленням, що і останні офіційні м'ячі Ліги чемпіонів УЄФА, забезпечуючи елітну продуктивність завдяки оптимальній точності, стабільності та контролю в будь-яких умовах
Також зазначається, що м'яч буде використовуватися в 7-му та 8-му турах Ліги чемпіонів УЄФА.
Нагадаємо
Високопосадовці УЄФА заявили, що повернення росії до міжнародних змагань під егідою організації навіть на молодіжному рівні буде неможливим, доки не буде досягнуто рішення щодо припинення війни в Україні.