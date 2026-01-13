$43.260.18
08:22 • 1838 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 4238 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 20011 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 35451 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 26449 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 27289 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 43207 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 21383 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 22385 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 48411 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ліга Чемпіонів УЄФА: Adidas представила офіційний ігровий м’яч на честь 25-річчя співпраці з турніром

Київ • УНН

 86 перегляди

Модель Finale 1 зберігає кольори та графіку дизайну першого м’яча Starball. Вона буде використовуватися в 7-му та 8-му турах Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліга Чемпіонів УЄФА: Adidas представила офіційний ігровий м’яч на честь 25-річчя співпраці з турніром
Фото: www.instagram.com/arsenal

Компанія Adidas представила офіційний ігровий м’яч Ліги чемпіонів УЄФА на честь 25-річчя співпраці з турніром. Про це повідомляє УНН з посиланням на ФК "Арсенал" (Лондон) і УЄФА.

Деталі

Модель отримала назву Finale 1 - вона зберігає кольори та графіку дизайну першого м’яча Starball, а також має сучасний ефект зміни кольору, який плавно переходить від чорного до фіолетового залежно від кута зору.

Зберігаючи найвищі стандарти гри, м'яч використовує ту саму безшовну конструкцію з термоскріпленням, що і останні офіційні м'ячі Ліги чемпіонів УЄФА, забезпечуючи елітну продуктивність завдяки оптимальній точності, стабільності та контролю в будь-яких умовах

- йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що м'яч буде використовуватися в 7-му та 8-му турах Ліги чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо

Високопосадовці УЄФА заявили, що повернення росії до міжнародних змагань під егідою організації навіть на молодіжному рівні буде неможливим, доки не буде досягнуто рішення щодо припинення війни в Україні.

Євген Устименко

