Немецкий производитель спортивной одежды Adidas убрал фото американской модели Беллы Хадид из рекламы спортивной обуви, которую впервые выпустили к Олимпийским играм в Мюнхене 1972 года. Во время этого события палестинская группа «Черный сентябрь» ворвалась в Олимпийскую деревню и убила 11 членов израильской команды, передает The Guardian, передает УНН.

Детали

Свое возмущение из-за участия Хадид в рекламе кроссовок выразил Израиль.

«Белла Хадид - наполовину палестинская модель, которая имеет историю распространения антисемитизма и призывов к насилию против израильтян и евреев. Она и ее отец часто пропагандируют антисемитские заговоры против евреев», - сообщил официальный аккаунт страны в сети X.

В заявлении Adidas говорится, что реклама обуви SL72 «объединяет широкий круг партнеров». В то же время компания Adidas осознает, что установила связи с трагическими историческими событиями, но добавляет, что это было непреднамеренно. Фирма попросила прощения, она пересмотрит свою рекламную кампанию.

При этом неясно, каких именно изменений ожидать. Другие рекламные изображения, на которых показаны амбассадоры бренда Adidas, в том числе французский футболист Жюль Кунде, американский рэпер A$AP Nast и китайская модель Сабрина Лан, остаются в сети.

На протяжении лет Белла Хадид критиковала израильское правительство и поддерживала палестинцев, а 23 октября 2023 года сделала заявление в Instagram, оплакивая потерю невинных жизней, и призвала подписчиков поддерживать гражданских в Газе.

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