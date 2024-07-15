Стрелок Томас Мэтью Крукс ненадолго появился в рекламе BlackRock: он фигурирует в 30-секундном рекламном ролике 2022 года, в котором речь идет об учителе бизнеса в средней школе Бетел-Парк.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Томас Мэтью Крукс, 20-летний стрелок, застреливший бывшего президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, ненадолго появлялся в рекламе BlackRock Inc. В крупнейшей в мире управляющей активами подтвердили, что один из рекламных роликов 2022 года был удален.

В BlackRock Inc. указали, что причина связана с Томасом Мэтью Круксом, 20-летний молодым человеком, которого власти идентифицировали как стрелявшего и ранившего бывшего президента Дональда Трампа.

Крукс ненадолго появляется в 30-секундной телевизионной рекламе BlackRock с участием учителя экономики старших классов средней школы Бетел Парк. В ролике Крукс появляется в классе и, похоже, разговаривает с учителем.

Напомним

Власти США заявили, что офицеры застрелили Крукса после того, как он открыл огонь по Трампу на митинге в Пенсильвании в субботу.

УНН сообщал, что по данным ФБР, стрелок, имя которого называется Томас Мэтью Крукс, открыл огонь, используя винтовку, которую приобрел его отец. Никаких других участников или угроз общественной безопасности пока не обнаружено.