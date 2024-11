Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

Американская певица Charli XCX дала бесплатный концерт на Таймс-сквер в рамках коллаборации с H&М.

Charli XCX устроила неожиданное мини-шоу прямо на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Вчера, 18 ноября, Charli рассказала в социальных сетях о своем выступлении в 18:30 по местному времени в рамках мероприятия H&M на Таймс-Сквер.

Эта новость быстро привлекла внимание поклонников, и толпа начала собираться в ожидании выступления. Во время короткого сета Charli XCX исполнила пять треков из своего знакового альбома Brat: "365," "360," "Von Dutch," "Apple" и „Guess". Кроме этого, она представила ремиксы на "365" и "Guess" из альбома Brat And It's Completely Different But Also Still Brat.

Слово "Brat" официально стало словом года по версии словаря английского языка Collins Dictionary.