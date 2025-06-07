Вражеский удар по Харькову: есть погибший, возросло количество пострадавших, среди них 14-летняя девочка
Киев • УНН
В результате комбинированной атаки на Харьков 7 июня погиб человек. Продолжает расти количество пострадавших. Зафиксировано попадание в частный дом и высшее учебное заведение, ранены.
В субботу, 07 июня, в результате вражеского комбинированного удара по Харькову погиб человек и выросло количество пострадавших, среди них 14-летняя девочка. Об этом информируют Харьковский городской голова Игорь Терехов, глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
В результате попадания по частному дому в Киевском районе один человек погиб
По его словам, в Киевском районе города было два попадания вражеских "шахедов": один - в частный дом, другой - по территории высшего учебного заведения.
В результате удара вражеского БпЛА по Киевскому району Харькова пострадали три человека
"Среди пострадавших 14-летняя девочка", – добавил он.
Напомним
В ночь на 07 июня россия совершила самую мощную комбинированную атаку на Харьков за все время полномасштабной войны. В городе прогремело не менее 40 взрывов. Есть пострадавшие, среди них полуторамесячный младенец. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.