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Шахед-136

Вражеский удар по Харькову: есть погибший, возросло количество пострадавших, среди них 14-летняя девочка

Киев • УНН

 • 196 просмотра

В результате комбинированной атаки на Харьков 7 июня погиб человек. Продолжает расти количество пострадавших. Зафиксировано попадание в частный дом и высшее учебное заведение, ранены.

Вражеский удар по Харькову: есть погибший, возросло количество пострадавших, среди них 14-летняя девочка

В субботу, 07 июня, в результате вражеского комбинированного удара по Харькову погиб человек и выросло количество пострадавших, среди них 14-летняя девочка. Об этом информируют Харьковский городской голова Игорь Терехов, глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает УНН.  

В результате попадания по частному дому в Киевском районе один человек погиб

- сообщил мэр Харькова.

По его словам, в Киевском районе города было два попадания вражеских "шахедов": один - в частный дом, другой - по территории высшего учебного заведения.

В результате удара вражеского БпЛА по Киевскому району Харькова пострадали три человека

- написал Олег Синегубов в 05:17.

"Среди пострадавших 14-летняя девочка", – добавил он.

Напомним

В ночь на 07 июня россия совершила самую мощную комбинированную атаку на Харьков за все время полномасштабной войны. В городе прогремело не менее 40 взрывов. Есть пострадавшие, среди них полуторамесячный младенец. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
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