Ворожий удар по Харкову: є загиблий, 13 постраждалих, серед них двоє дітей

У суботу, 07 червня, внаслідок ворожого комбінованого удару по Харкову загинула людина. Зросла й кількість постраждалих, серед них двоє дітей. Про це інформують Харківський міський голова Ігор Терехов, очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Внаслідок влучання по приватному будинку у Київському районі одна людина загинула - повідомив мер Харкова.

За його словами, у Київському районі міста було два влучання ворожих "шахедів": один - у приватний будинок, інший - по території вищого навчального закладу.

Серед постраждалих 14-річна дівчинка - написав Олег Синєгубов о 05:37.

"За попередніми підрахунками нашого Ситуаційного центру по Харкову було завдано удари 48-ма "шахедами", двома ракетами та чотирма КАБами", - поінформував Терехов о 05:57.

"На цю хвилину кількість постраждалих в Харкові сягнула 13 людей, серед яких двоє дітей", - додав очільник Харківської ОДА о 05:59.

Нагадаємо

У ніч проти 07 червня росія здійснила найпотужнішу комбіновану атаку на Харків за весь час повномасштабної війни. У місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Є постраждалі, серед них півторамісячне немовля. Зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок.