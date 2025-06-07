Ворожий удар по Харкову: є загиблий, 13 постраждалих, серед них двоє дітей
Київ • УНН
Міська влада Харкова повідомила про атаку 48-ма "Шахедами". Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина. Продовжує зростати кількість постраждалих, серед них двоє дітей. Зафіксовано влучання у приватний будинок та вищий навчальний заклад, є поранені.
У суботу, 07 червня, внаслідок ворожого комбінованого удару по Харкову загинула людина. Зросла й кількість постраждалих, серед них двоє дітей. Про це інформують Харківський міський голова Ігор Терехов, очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Внаслідок влучання по приватному будинку у Київському районі одна людина загинула
За його словами, у Київському районі міста було два влучання ворожих "шахедів": один - у приватний будинок, інший - по території вищого навчального закладу.
Серед постраждалих 14-річна дівчинка
"За попередніми підрахунками нашого Ситуаційного центру по Харкову було завдано удари 48-ма "шахедами", двома ракетами та чотирма КАБами", - поінформував Терехов о 05:57.
"На цю хвилину кількість постраждалих в Харкові сягнула 13 людей, серед яких двоє дітей", - додав очільник Харківської ОДА о 05:59.
Нагадаємо
У ніч проти 07 червня росія здійснила найпотужнішу комбіновану атаку на Харків за весь час повномасштабної війни. У місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Є постраждалі, серед них півторамісячне немовля. Зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок.