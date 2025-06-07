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Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації
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6 червня, 18:07 • 19213 перегляди

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Шахед-136

Ворожий удар по Харкову: є загиблий, 13 постраждалих, серед них двоє дітей

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Міська влада Харкова повідомила про атаку 48-ма "Шахедами". Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина. Продовжує зростати кількість постраждалих, серед них двоє дітей. Зафіксовано влучання у приватний будинок та вищий навчальний заклад, є поранені.

Ворожий удар по Харкову: є загиблий, 13 постраждалих, серед них двоє дітей

У суботу, 07 червня, внаслідок ворожого комбінованого удару по Харкову загинула людина. Зросла й кількість постраждалих, серед них двоє дітей. Про це інформують Харківський міський голова Ігор Терехов, очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.  

Внаслідок влучання по приватному будинку у Київському районі одна людина загинула

- повідомив мер Харкова.

За його словами, у Київському районі міста було два влучання ворожих "шахедів": один - у приватний будинок, інший - по території вищого навчального закладу.

Серед постраждалих 14-річна дівчинка

- написав Олег Синєгубов о 05:37.

"За попередніми підрахунками нашого Ситуаційного центру по Харкову було завдано удари 48-ма "шахедами", двома ракетами та чотирма КАБами", - поінформував Терехов о 05:57.

"На цю хвилину кількість постраждалих в Харкові сягнула 13 людей, серед яких двоє дітей", - додав очільник Харківської ОДА о 05:59.

Нагадаємо

У ніч проти 07 червня росія здійснила найпотужнішу комбіновану атаку на Харків за весь час повномасштабної війни. У місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Є постраждалі, серед них півторамісячне немовля. Зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Харків
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